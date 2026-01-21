Banco Popular celebra Concierto Altagraciano

El Banco Popular Dominicano y el Obispado de la Diócesis Higüey celebraron la vigésimo quinta edición del Gran Concierto Altagraciano en la Basílica de Nuestra Señora de La Altagracia, un tributo a la patrona de los dominicanos. Previo al concierto, la entidad bancaria ofreció un cóctel en el Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón.

Allí, la organización financiera reafirmó su compromiso cultural y social con la nación. En el escenario, cerca de un centenar de músicos ofrecieron una experiencia sonora envolvente que cautivó al público. El programa incluyó la interpretación de obras emblemáticas de compositores dominicanos como el “Concierto en la menor para saxofón y orquesta”, del maestro Bienvenido Bustamante.

La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, estuvo acompañada por el saxofonista y ganador del Latin Grammy, Ed Calle.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES