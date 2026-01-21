25 Aniversario
Banco Popular celebra Concierto Altagraciano
Tradición
- La velada musical rinde homenaje a la fe, la cultura y a la identidad dominicana.
El Banco Popular Dominicano y el Obispado de la Diócesis Higüey celebraron la vigésimo quinta edición del Gran Concierto Altagraciano en la Basílica de Nuestra Señora de La Altagracia, un tributo a la patrona de los dominicanos. Previo al concierto, la entidad bancaria ofreció un cóctel en el Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón.
Allí, la organización financiera reafirmó su compromiso cultural y social con la nación. En el escenario, cerca de un centenar de músicos ofrecieron una experiencia sonora envolvente que cautivó al público. El programa incluyó la interpretación de obras emblemáticas de compositores dominicanos como el “Concierto en la menor para saxofón y orquesta”, del maestro Bienvenido Bustamante.