25 Aniversario

Banco Popular celebra Concierto Altagraciano

  • La velada musical rinde homenaje a la fe, la cultura y a la identidad dominicana.
José Mármol, Santiago Rodríguez Rodríguez, Christopher Paniagua, Daysi De Óleo, Jesús Castro Marte, Antonia Antón de Hernández, Manuel E. Jiménez F., René Grullón Finet, Juan Lehoux y Luis E. Espínola

Listín DiarioSANTO DOMINGO

El Banco Popular Dominicano y el Obispado de la Diócesis Higüey celebraron la vigésimo quinta edición del Gran Concierto Altagraciano en la Basílica de Nuestra Señora de La Altagracia, un tributo a la patrona de los dominicanos. Previo al concierto, la entidad bancaria ofreció un cóctel en el Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón.

Allí, la organización financiera reafirmó su compromiso cultural y social con la nación. En el escenario, cerca de un centenar de músicos ofrecieron una experiencia sonora envolvente que cautivó al público. El programa incluyó la interpretación de obras emblemáticas de compositores dominicanos como el “Concierto en la menor para saxofón y orquesta”, del maestro Bienvenido Bustamante.

María Povedano, Antonia Antón de Hernández, Manuel Alejandro Grullón Hernández, Melissa Butler y Carlos Santelises.

Joaquín Miranda, Carmen Valdez de Miranda y Luis José Jiménez.

Christopher Paniagua, Jesús Castro Marte, Manuel Alejandro Grullón Hernández y Luis E. Espínola.

René Grullón Finet, María Angélica Haza y Andrew Brant.

La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, estuvo acompañada por el saxofonista y ganador del Latin Grammy, Ed Calle.

La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, estuvo acompañada por el saxofonista y ganador del Latin Grammy, Ed Calle.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

François Letaconnoux, Lina Medina Dicarlo, Marc Van Wynberghe, Elisha Fermín y Juan Manuel Martín de Oliva.

