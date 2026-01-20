Promapec ofrece detalles del concierto “Todo Beethoven”

En un esfuerzo por continuar impulsando el desarrollo educativo de las personas en condiciones de vulnerabilidad, representantes de la institución sin fines de lucro Promoción Apec (Promapec) ofrecieron los detalles del concierto de gala “Todo Beethoven”, pautado para el 11 de febrero, a las 8:30 de la noche, en la sala principal Carlos Piantini, del teatro nacional Eduardo Brito.

El evento artístico, que se perfila como uno de los encuentros más relevantes del inicio de año, contará con la participación estelar del destacado pianista letón Daumants Liepiņs, cuya carrera en Europa lo ha posicionado como uno de los intérpretes más agudos del repertorio clásico y romántico de su generación, según explicaron sus organizadores durante un encuentro en el salón Apec José María Bonetti Burgos, encabezado por Amaurys Sánchez, productor general del evento y Guaroa Noboa, presidente de la junta de directores de Promapec.

Bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, Liepiņs asumirá el reto de interpretar el majestuoso concierto para piano y orquesta número 5 en Mi Bemol, conocido como "Emperador", una de las piezas más exigentes y sublimes de Ludwig van Beethoven.

Su presencia en el país junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, compuesta para esta ocasión por 72 músicos, asegura una ejecución de altísimo nivel para el público dominicano.

Más allá de la excelencia musical, el evento constituye la principal plataforma de recaudación de fondos de Promapec para el año 2026. Los recursos obtenidos serán vitales para fortalecer los programas de becas de formación técnica y pasantías destinados a jóvenes y adultos de sectores vulnerables, brindándoles herramientas para la inserción laboral y el progreso económico.

Detalles y boletas para asistir a esta gala benéfica, que tendrá una duración aproximada de dos horas, pueden ser adquiridas en Uepa Tickets, CCN Servicios, Supermercados Nacional y Jumbo, en el Club de Lectores del Listín Diario y la Fundación Sinfonía.