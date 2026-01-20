Detalles de la segunda edición de Adoarh 5K carrera-caminata

Con el propósito de continuar promoviendo la salud integral, el bienestar colectivo y de su membresía, la directiva de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana (Adoarh) anunció la segunda edición de su actividad deportiva “Adoarh 5K Carrera-Caminata”, a celebrarse el 31 de enero de 2026, en el Mirador Sur de Santo Domingo.

Según explica un comunicado de prensa esta iniciativa busca incentivar estilos de vida saludables entre sus miembros, aliados y la ciudadanía en general, fomentando espacios seguros para la recreación y la actividad física.

La carrera está abierta a participantes de todas las edades, quienes podrán correr o caminar en un ambiente familiar orientado al bienestar.

Para esta nueva edición, la entidad tiene como meta superar la entusiasta acogida de años anteriores, integrando mejoras en organización, logística y participación comunitaria, explican sus organizadores en un material de prensa.

El evento que genera un impacto positivo en su membresía y en la sociedad tiene la misión de promover una cultura de bienestar y responsabilidad social desde la gestión humana, por lo que invita a toda la comunidad a prepararse para una jornada cargada de energía, unión y hábitos saludables, reafirmando su compromiso con la construcción de una República Dominicana más activa y saludable.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la plataforma SDCTickets, donde los interesados pueden completar su registro de forma rápida y segura.