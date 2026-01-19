Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Mesa Redonda Panamericana realiza tarde de pintura

  • Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de un brindis y rifas de diferentes articulos.
Violeta Hidalgo, Alba Peguero, Cándida Paulino, Rafelina Marmolejos y Lourdes García.

La Mesa Redonda Panamericana de Santiago celebró una actividad cargada de creatividad, arte y compañerismo con la participación de más de cien mujeres de distintos sectores de la sociedad.

El encuentro, titulado “Tarde de pintura de sombreros: Los tesoros del tiempo”, tuvo como objetivo promover el arte, vincular a la sociedad a través de la belleza y exaltar los valores esenciales para la convivencia, la paz y la alegría.

Mary Cruz, presidenta de la entidad,  dirigió a las participantes desde el micrófono, destacando la importancia de estos encuentros para fortalecer los lazos comunitarios y fomentar la expresión artística.

“Con esta actividad, la Mesa Redonda Panamericana de Santiago refuerza la misión de crear espacios de encuentro, creatividad y solidaridad entre mujeres, contribuyendo así al desarrollo cultural y social de la comunidad”, indicó Cruz.

