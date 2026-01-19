Farmacia Sysfarma S&M apertura sucursal en Diamond Plaza

Farmacia Sysfarma S&M, inauguró su nueva sucursal ubicada en Diamond Plaza, con el objetivo de ampliar el acceso a medicamentos y servicios de salud para la comunidad.

En la actividad asistieron los propietarios la doctora Evelin Calderón, y los licenciados Sandy Santos y Francisco Montilla, quienes estuvieron acompañados de invitados especiales los cuales destacaron la importancia de este nuevo establecimiento para el bienestar de la población.

La farmacia ofrece una amplia variedad de medicamentos con y sin receta, así como productos de cuidado personal, suplementos, artículos de higiene y atención farmacéutica profesional. Además, brindará servicios como orientación sobre el uso correcto de medicamentos, control básico de salud y atención personalizada.