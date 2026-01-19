El concurso Anual de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte 2025

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió el acto de premiación del Concurso Anual de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte.

Al encabezar el acto celebrado en la misma Biblioteca del Banco Central, el funcionario destacó los 40 años del certamen que con el paso de los años se ha acreditado como uno de los más importantes concursos de economía del país y la región, con una continuidad admirable y resultados cada vez más favorables.

Ponderó que la competencia evalúa los trabajos presentados por jóvenes economistas dominicanos, los cuales recogen brillantes análisis sobre diferentes perspectivas económicas de nuestro país, como “un hito en su clase, dada su longevidad, trayectoria y logros alcanzados”.

“A través de nuestro concurso, son muchos los jóvenes economistas que han sido reconocidos con preseas importantes, mientras han tenido el privilegio de ver publicados sus trabajos en cuidadas ediciones, a la vez que se han proyectado en el ámbito nacional e internacional, con el aval de un jurado honorable de gran competencia profesional y probidad ética”, dijo.

Los ganadores

El primer premio se lo llevó el trabajo titulado: Riesgos en competencia y movilidad laboral: características y determinantes de las transiciones laborales en República Dominicana, bajo la autoría de Amanda Carolina Lebrón y Natanael Ventura Jiménez.

El segundo lugar lo alcanzó el trabajo Reformas impositivas en un modelo de crecimiento endógeno con capital humano calibrado para República Dominicana de Yanna Cristina Dishmey Marte.

Mientras, que el tercer premio se adjudicó al trabajo: Desigualdad y segmentación territorial como determinantes del impacto del crecimiento en la pobreza: evidencia desde paneles espaciales en la República Dominicana. Sus autores fueron Cornelio Antonio Polanco Acosta y Nerys Federico Ramírez M., quienes se llevaron RD$300,000 y bandeja de reconocimiento.

Y el cuarto fue para Impacto del cambio climático en el crecimiento económico y la estabilidad financiera en la República Dominicana. Sus autores fueron Manuel Alberto Pérez Pérez y Ardanys Oscar González Marcano.

Y el quinto premio recayó en el trabajo titulado: Mapeo multisectorial y predicción macroeconómica de la adopción de pagos móviles: un estudio con Graph Attention Networks y Random Forest de la autoría de Peterson Marcellus Delgado.

Obras sobre la economía de la nación

Los libros puestos en circulación cuyo valor fue resaltado especialmente por Valdez Albizu fueron, Nueva literatura económica dominicana 2024, vigésimo octavo volumen de esta serie, Bibliografía económica dominicana 2023-2024, décimo noveno volumen de esta serie.

Y ¿Qué hemos aprendido de la economía dominicana? Reflexiones de los miembros del jurado en el cuadragésimo aniversario de los premios de la Biblioteca «Juan Pablo Duarte.