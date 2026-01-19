Banfondesa recibe el galardón Instrumento Sostenible

El Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, (Banfondesa), fue galardonado en la VII Edición de los Premios BVRD 2025 con la distinción "Instrumento Sostenible", un premio que reconoce la trascendencia de su Bono Sostenible de RD$500 millones, una emisión que marca un precedente en la plaza bursátil dominicana al financiar simultáneamente proyectos verdes e iniciativas de alto impacto social.

El premio fue otorgado, tras valorar la contribución de Banfondesa al desarrollo de instrumentos diferenciados que fortalecen la profundidad del mercado. La entidad destacó que esta emisión no solo cumple con volúmenes operativos destacados, sino que promueve prácticas responsables esenciales para el desarrollo económico actual.

La emisión trasciende el éxito corporativo para convertirse en un catalizador de desarrollo para la República Dominicana. Al tratarse del primer bono sostenible dedicado exclusivamente a las microfinanzas en el país. Este instrumento democratiza el acceso a las finanzas verdes.

Su estructura lleva los beneficios del mercado de capitales directamente a la base de la pirámide económica: microempresarios, familias rurales y mujeres cabeza de hogar históricamente excluidas de estos flujos de capital.

Según los datos oficiales, los fondos captados a cinco años se destinan estratégicamente a la cartera verde de financiamiento de energía renovable (fotovoltaica), eficiencia energética, transporte limpio y agricultura sostenible en zonas rurales.

Además, a la cartera social o la creación y protección de empleo MiPymes y microfinanzas, avance de mujeres emprendedoras y financiamiento para acceso servicios de esenciales (educación y mejoras de vivienda).