Oscar de la Renta

Una noche de moda, música y elegancia en la Ciudad Colonial

Exclusivo

  • Alex Bolen, director ejecutivo de la firma Oscar de la Renta, destacó la importancia de República Dominicana como punto de encuentro entre la tradición y la visión global.
Candice Lupton, Alex Bolen y Chloe Popescu.Julio César Peña y Alexander Mora/LD

Ismalay LiranzoSanto Domingo,RD.

El Mesón de Bari se convirtió en el escenario perfecto para una elegante cena que reunió a personalidades e influencers del mundo de la moda. El encuentro celebró el intercambio cultural, la creatividad y el lujo contemporáneo, enmarcado por la arquitectura colonial y una iluminación cálida que realzaba cada detalle del espacio.

Laura Kim y Fernando García, directores creativos de Oscar de la Renta, compartieron reflexiones sobre el legado del diseñador representado en el desfile de la emblemática Fortaleza Ozama de Santo Domingo.

Francesca Rainieri, Haydeé Rainieri y Eliza Bolen.Julio César Peña y Alexander Mora/LD

Ezra William y Dorothy Wang.Julio César Peña y Alexander Mora/LD

Lauren Fornes y Sarah Wetenhall.Julio César Peña y Alexander Mora/LD

Fernando García y Laura Kim.Julio César Peña y Alexander Mora/LD

Linda Fargo.Julio César Peña y Alexander Mora/LD

Becca Ma y Camila Coelho.Julio César Peña y Alexander Mora/LD

Rosanna Rivera.Julio César Peña y Alexander Mora/LD

Sandra Bauknecht.Julio César Peña y Alexander Mora/LD

