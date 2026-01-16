Oscar de la Renta
Una noche de moda, música y elegancia en la Ciudad Colonial
Exclusivo
- Alex Bolen, director ejecutivo de la firma Oscar de la Renta, destacó la importancia de República Dominicana como punto de encuentro entre la tradición y la visión global.
El Mesón de Bari se convirtió en el escenario perfecto para una elegante cena que reunió a personalidades e influencers del mundo de la moda. El encuentro celebró el intercambio cultural, la creatividad y el lujo contemporáneo, enmarcado por la arquitectura colonial y una iluminación cálida que realzaba cada detalle del espacio.
Laura Kim y Fernando García, directores creativos de Oscar de la Renta, compartieron reflexiones sobre el legado del diseñador representado en el desfile de la emblemática Fortaleza Ozama de Santo Domingo.