Diagnosis con nueva oficina en Santiago

Diagnosis inauguró una nueva sede en Pontezuela Santiago de los Caballeros, con instalaciones diseñadas para ofrecer diagnósticos médicos de calidad, tecnología de última generación y una atención centrada en el paciente.

La sede cuenta con una infraestructura moderna y equipos médicos avanzados para una amplia gama de servicios que van desde resonancia magnética 1.5 Tesla, tomografía, tomosíntesis de mama, biopsias de seno, sonografía, doppler, rayos X, entre otros estudios especializados.

El doctor Marcel Morel, destacó la visión y los valores que han guiado a Diagnosis desde sus inicios. Recordó que la institución nació como un proyecto médico basado en el rigor científico, la ética profesional y el respeto absoluto por el paciente, principios que aseguró se han mantenido intactos a lo largo de su crecimiento.

“La tecnología, por sí sola, no hace medicina; es la forma ética, responsable y humana de utilizarla lo que marca la diferencia¨, expresó Morel, reafirmando la misión y visión de la empresa.

