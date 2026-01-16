Diagnosis con nueva oficina en Santiago

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

  • El centro médico tiene más de cuatro décadas de trayectoria al servicio de la salud en el país en República Dominicana.
Esteisy Capellán, Elías Herrera, Elizabeth Ovalle de Morel, Mauricio Morel y Marcel Morel.

Esteisy Capellán, Elías Herrera, Elizabeth Ovalle de Morel, Mauricio Morel y Marcel Morel.Cortesia de los anfitriones.

Diagnosis inauguró una nueva sede en Pontezuela Santiago de los Caballeros, con instalaciones diseñadas para ofrecer diagnósticos médicos de calidad, tecnología de última generación y una atención centrada en el paciente.

La sede cuenta con una infraestructura moderna y equipos médicos avanzados para una amplia gama de servicios que van desde resonancia magnética 1.5 Tesla, tomografía, tomosíntesis de mama, biopsias de seno, sonografía, doppler, rayos X, entre otros estudios especializados.

El doctor Marcel Morel, destacó la visión y los valores que han guiado a Diagnosis desde sus inicios. Recordó que la institución nació como un proyecto médico basado en el rigor científico, la ética profesional y el respeto absoluto por el paciente, principios que aseguró se han mantenido intactos a lo largo de su crecimiento.

“La tecnología, por sí sola, no hace medicina; es la forma ética, responsable y humana de utilizarla lo que marca la diferencia¨, expresó Morel, reafirmando la misión y visión de la empresa.

Mery Bairon y Jesús Fernández.

Mery Bairon y Jesús Fernández.Cortesia de los anfitriones.

Claudia Espaillat, Rosmirca Estrella y Heidy Julio.

Claudia Espaillat, Rosmirca Estrella y Heidy Julio.Cortesia de los anfitriones.

Richard Bonilla y Hochi Veras.

Richard Bonilla y Hochi Veras.Cortesia de los anfitriones.

