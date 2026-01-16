Clúster Santiago Destino Turístico con nueva directiva

El Clúster Santiago Destino Turístico presentó su nueva directiva, compuesta por un grupo de hombres y mujeres que darán inicio a una etapa enfocada en consolidar a Santiago como un destino turístico diverso, competitivo y sostenible.

En lo adelante y bajo la presidencia de la comunicadora y psicóloga Brenda Sánchez, la entidad tendrá una visión de desarrollo económico y social para la ciudad.

Durante el acto, se destacó el potencial de la Ciudad Corazón como centro cultural, histórico y económico del Cibao, así como el impacto del turismo en la generación de oportunidades para las Mipymes, el fortalecimiento de la gastronomía, la cultura y el comercio local.

La nueva gestión trabajará durante los próximos dos años sobre cuatro ejes estratégicos: posicionamiento y marca ciudad; desarrollo y diversificación de la oferta turística; articulación, capacitación y calidad; y promoción, alianzas y sostenibilidad.

“Con estos puntos estratégicos lo que buscamos es impulsar segmentos como el turismo cultural, de salud, religioso, gastronómico, deportivo, ecológico y de eventos”, explicó Sánchez.

Durante sus palabras, Ulises Rodriguez reafirmó su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Clúster Santiago Destino Turístico, apoyando iniciativas que posicionan a Santiago como una ciudad moderna, ordenada y abierta al mundo, sin perder su identidad y valores.

El Clúster reitera su compromiso de trabajar de manera articulada con el Ministerio de Turismo, la Alcaldía de Santiago y demás actores claves, para fortalecer el posicionamiento de Santiago de los Caballeros como una ciudad para vivir experiencias auténticas y de proyección nacional e internacional.

Durante el acto de presentación se entregaron varios reconocimientos, entre ellos a Ramón Paulino, pasado presidente del Clúster Santiago y Edmundo Aja, CEO de la cadena de hoteles Hodelpa.

Wendy Pérez. Frindi Martínez, Wendy Liranzo y Angela Aquino.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rafelito Mirabal, Saida Mejía y Adalberto De León.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gustavo Cruz y Jack Astacio.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Melany Rodríguez e Iván Hernández.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES