Wayback Burgers celebra su primer aniversario en República Dominicana

Wayback Burgers continúa fortaleciendo su presencia en República Dominicana con la apertura de su nueva sucursal en Los Altos Town Center, en la avenida República de Colombia, coincidiendo con la celebración de su primer aniversario en el país y marcando un momento clave en la expansión de la cadena internacional de burgers artesanales.

Esta nueva sucursal reafirma el compromiso de la empresa de ofrecer burgers artesanales elaboradas con ingredientes de alta calidad, recetas auténticas y una experiencia gastronómica que ha conectado con el público dominicano desde su llegada al mercado local.

El nuevo local cuenta con un diseño moderno, ambiente familiar y espacios pensados para compartir, consolidándose como un punto de encuentro ideal para disfrutar de buena comida y crear momentos memorables. Esta apertura representa un paso estratégico dentro del plan de expansión en el país y una muestra de confianza en el potencial del mercado dominicano.

Amerlis Pérez, Vanessa Ontiveros, Koralie Joseph, Dayanna Acosta, Marvings Exil, Thaira Joseph, Farhiell Exil, Johanna Rodríguez, Madelyn Espinal, Leiny Valdez y Paola Bueno.Cortesía de los organizadores

Durante el acto inaugural, Farhiell Exil, CEO de la franquicia en el país, expresó: “Estamos emocionados de celebrar el primer aniversario de Wayback Burgers en la República Dominicana con la apertura de esta nueva sucursal. Ha sido un año de gran aceptación y crecimiento, y Los Altos Town Center es una ubicación estratégica para seguir acercando nuestra propuesta a más clientes”.