Lo nuevo que trae Mr. tours para el Carnaval Vegano

  • Los amantes de esta tradición podrán disfrutar de la experiencia dentro de una casa carnavalesca desde donde se desarrollarán dinámicas y una serie de actividades afines.
Gabriela Encarnacion, Estefany Gerónimo y Lesly Mota.

Gabriela Encarnacion, Estefany Gerónimo y Lesly Mota.

Listín Diario

 Mr. Tours presentó su agenda para el carnaval vegano, con el concepto “Carnaval en la casa”, que será celebrado los domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero.

La agencia de viajes, ha diseñado un concepto en tendencia para de personas que, en la edición 2026 de su tradicional tour, desean vivir una experiencia única y emocionante.

Los detalles del evento fueron ofrecidos por el empresario Activil Wellove Modeste, CEO de Mr. Tours y coordinador  de los tours operadores del carnaval, quien estará celebrando sus 31 años al frente de los tours, dinámica que aporta a mantener vigente la tradición del carnaval vegano, patrimonio cultural inmaterial de la nación.

“Para este febrero diseñamos el concepto “Carnaval en la Casa”, en alusión a la fiebre que estaba generando esta tendencia por streaming, por lo que hace más de cinco meses hicimos los trámites legales, registramos el nombre y hoy auguramos un desborde de alegría, colorido y diversión carnavalesca “en la casa”, señaló Modeste.

Yenny Polanco, Salvador Batista y Ivonny Nuñez.

Yenny Polanco, Salvador Batista e Ivonny Núñez.

Activil Modeste.

Activil Modeste.

