Lo nuevo que trae Mr. tours para el Carnaval Vegano

Mr. Tours presentó su agenda para el carnaval vegano, con el concepto “Carnaval en la casa”, que será celebrado los domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero.

La agencia de viajes, ha diseñado un concepto en tendencia para de personas que, en la edición 2026 de su tradicional tour, desean vivir una experiencia única y emocionante.

Los detalles del evento fueron ofrecidos por el empresario Activil Wellove Modeste, CEO de Mr. Tours y coordinador de los tours operadores del carnaval, quien estará celebrando sus 31 años al frente de los tours, dinámica que aporta a mantener vigente la tradición del carnaval vegano, patrimonio cultural inmaterial de la nación.

“Para este febrero diseñamos el concepto “Carnaval en la Casa”, en alusión a la fiebre que estaba generando esta tendencia por streaming, por lo que hace más de cinco meses hicimos los trámites legales, registramos el nombre y hoy auguramos un desborde de alegría, colorido y diversión carnavalesca “en la casa”, señaló Modeste.

Yenny Polanco, Salvador Batista e Ivonny Núñez.Cortesia de los anfitriones.