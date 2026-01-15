Little Caesars inaugura sucursal en Puerto Plata

Little Caesars inauguró su tienda número 58 en la novia del Atlántico, Puerto Plata. Con la llegada a la provincia la empresa impulsará el desarrollo económico de la región, creando empleos y brindando a los residentes locales un entorno laboral accesible, cercano y familiar.

Little Caesars Pizza en República Dominicana actualmente cuenta con más de 1,000 colaboradores, a quienes llama con orgullo “héroes”, por su dedicación diaria a ofrecer un servicio excepcional y de alta calidad a los clientes.