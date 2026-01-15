Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Little Caesars inaugura sucursal en Puerto Plata

Ejecutivos de la franquicia durante el corte de cinta de la nueva sucursal en Puerto Plata

Little Caesars inauguró su tienda número 58 en la novia del Atlántico, Puerto Plata. Con la llegada a la provincia la empresa impulsará el desarrollo económico de la región, creando empleos y brindando a los residentes locales un entorno laboral accesible, cercano y familiar.

Little Caesars Pizza en República Dominicana actualmente cuenta con más de 1,000 colaboradores, a quienes llama con orgullo “héroes”, por su dedicación diaria a ofrecer un servicio excepcional y de alta calidad a los clientes.

