Asociación Dominicana de Ferreteros celebra su encuentro anual

La Asociación de Ferreteros celebró su tradicional encuentro anual con los miembros de la institución, destacando el impacto del sector construcción en el desarrollo de la economía nacional.

Constantino Ramírez, presidente de la entidad, encabezó la celebración, que fue realizada en el salón de actos de la entidad, ubicada en el sector Miraflores, de Santo Domingo.

La actividad congregó a miembros y directivos de la Asociación de Ferreteros que compartieron un momento de confraternidad con los integrantes de la entidad.

La celebración fue organizada por Juana Colón, directora ejecutiva del gremio.