Margaux Da Silva y Eco del Mar ofrecieron los detalles del retiro “Conecta con tu niño interior”, un encuentro diseñado para guiar a los participantes hacia un proceso profundo de transformación emocional y espiritual.

Este evento pautado para los días de 12 al 15 de marzo en el entorno paradisíaco de Eco del Mar, un espacio cuidadosamente seleccionado por su energía, serenidad y capacidad para sostener un trabajo interno de esta magnitud.

Según explica un material de prensa “Conecta con tu niño interior” es un viaje hacia el equilibrio, la armonía y la conexión íntima con la madre naturaleza, concebido para ayudar a cada participante a reencontrarse con su esencia más pura.

Margaux Da Silva ha diseñado este programa para ofrecer un espacio seguro donde cada persona pueda observar sus patrones, comprenderlos y transformar su vida desde un lugar de amor y conciencia.

Los participantes disfrutaran de una serie de técnicas y prácticas dirigidas a promover una reconexión profunda, entre las que se encuentran hipnosis terapéutica, meditación, terapia de sonidos y dinámicas grupales cuidadosamente guiadas.

Estas herramientas buscan liberar bloqueos, alinear la energía interna y abrir un camino hacia un futuro más auténtico, consciente y libre de autosabotaje.

El trabajo de la especialista Margaux, reconocida por su carga espiritual y su enfoque genuino hacia la curación integral, combina elementos de hipnosis, canalización de registros akáshicos, meditación y sanación energética, proporcionando así una vivencia transformadora.

El retiro cuenta con la colaboración de Eco del Mar, representado por su administrador Enrico Crivelli, quien abre las puertas de este espacio incomparable para acoger a los asistentes en un ambiente que fomenta la introspección y la conexión con el entorno natural. La energía del lugar constituye un componente esencial del proceso, ofreciendo el escenario perfecto para un trabajo profundo de sanación y autodescubrimiento.

