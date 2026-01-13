Colegio Notre Dame participará en el 52.º Aniversario del Modelo de Naciones Unidas

El Colegio Notre Dame School presentó la delegación que representará a la República Dominicana en el 52.º Aniversario del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Yale (YMUN), que se celebrará del 15 al 19 de enero de 2026 en el campus de Yale University, en New Haven, Connecticut.

La comisión presentada durante un cóctel, está integrada por 22 estudiantes, quienes participará en debates, negociaciones y elaboración de resoluciones en diversos órganos de las Naciones Unidas, incluyendo comités regionales, especializados y de crisis, junto a estudiantes destacados de distintos países.

En el encuentro, realizado en La Dolcerie, los asesores destacaron el rigor académico y el estricto protocolo del modelo, así como la importancia de estas experiencias internacionales en la formación integral de los jóvenes, fortaleciendo habilidades como liderazgo, investigación, oratoria y negociación.

El equipo de asesores está conformado por María Lorraine de Ruiz-Alma, Grace Gómez de Herrera, Gabriel Ruiz-Alma y Elena Peynado.

José Delio Guzmán Broberg, José Delio Guzmán y Raysa Paulino Bretón.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gael, González, Víctor González Báez y Sujin Báez de González.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

José Delio Guzmán, Jessy Nicole Moreta, Natalia Zambrano yCarlos Vangheniguen.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Víntir González Báez, Beatriz Abréu, Chantal Paola Astacio y Carlos Daniel Altuna.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES