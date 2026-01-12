Fondo para la Niñez David Ortiz y Cedimtat celebran día de reyes

Representantes del Fondo para la Niñez David Ortiz y del Centro de Medicina Avanzada y de Conferencias Medicas y Telemedicina (Cedimat) celebraron el día de Reyes con la entrega de juguetes a niños y niñas operados en el centro de salud por afecciones cardiovasculares.

Los niños son parte de los beneficiados por la, fundación que apoya a familias de escasos recursos con pequeños que han tenido alguna condición cardiaca, los cuales han sido intervenidos gratuitamente.

Durante la jornada, los menores recibieron juguetes y obsequios, donde en un ambiente organizado y cercano, que buscaron resaltar el valor de esta tradición y brindar un momento de alegría a los pacientes pediátricos y sus familiares.

David Ortiz expresó “Desde la fundación creemos firmemente que cada niño merece crecer con oportunidades, con salud, con alegría y con sueños grandes. Por eso, cada vez que tenemos la oportunidad de unir esfuerzos para apoyar a nuestra niñez, estamos presentes”.