Notarios celebran el Día de los Santos Reyes

El Colegio Dominicano de Notarios celebró el Día de los Santos Reyes, con un encuentro familiar que reunió a los hijos y nietos de los miembros y colaboradores de esa institución, quienes disfrutaron de una divertida jornada marcada por la alegría y el fortalecimiento de los valores culturales y familiares.

Durante la actividad, los infantes recibieron obsequios y compartieron con quienes personificaron a los Reyes Magos en la celebración.

El presidente de la entidad, Jhon Richard Paniagua Feliz, explicó que esta iniciativa responde al compromiso institucional de preservar las tradiciones del pueblo dominicano y, al mismo tiempo, acercar a la niñez al quehacer gremial.

En sus palabras motivó a las nuevas generaciones a convertirse en actores clave de un legado que debe fortalecerse de manera continua, en favor de la seguridad jurídica y la institucionalidad del país.

El titular agradeció el respaldo del Grupo CCN, en la persona de don Manuel Corripio, por su apoyo permanente a la gestión y a las iniciativas de impacto social y familiar que impulsa la entidad que preside.