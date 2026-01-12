La agenda navideña de Puntacana Resort

Como es tradición, Puntacana Resort celebró la temporada navideña y la llegada del Año Nuevo con una agenda especial de actividades sociales, deportivas, gastronómicas y culturales, diseñada para el disfrute de propietarios, huéspedes y visitantes, en un ambiente familiar que refleja el espíritu y la esencia del destino.

Durante el mes de diciembre, la comunidad de Puntacana Resort se reunió para vivir experiencias que combinan tradición, elegancia y entretenimiento.

Uno de los encuentros más esperados fue el Bazar de Navidad en Galerías Comerciales de The Village Puntacana, con más de 18 años de historia fortaleciendo el sentido de comunidad que caracteriza al resort.

Las actividades deportivas ocuparon un lugar destacado con eventos que ya forman parte de la identidad del resort, entre ellos el torneo Oscar de la Renta y los torneos navideños de pádel, celebrados en el Centro de Tenis Oscar de la Renta.

Hiram Silfa, Kimary Kulig y Ana Wintour.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Suzyi y Sadek Wahba.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El encuentro contó con la participación de destacados atletas internacionales como Coki Nieto, actual número 7 del ranking mundial, además de Alfonso Sánchez, número 171 del circuito internacional de pádel, quienes encabezaron una semana de entrenamientos, competencias y experiencias exclusivas para los participantes.

En el ámbito gastronómico, la temporada incluyó propuestas especiales en los distintos restaurantes del resort, así como experiencias de alto nivel como el Culinary Weekend Puntacana Resort, que en esta edición presentó “Colombian Flavors–Avant-garde”, una experiencia liderada por el chef Jaime Rodríguez, del restaurante Celele, de Cartagena.

El encuentro, realizado en Tortuga Bay Puntacana, consolidó al destino como un referente de experiencias culinarias de clase mundial.

Las tradiciones culturales también formaron parte de la agenda con actividades como el Concierto de Navidad en la Capilla Nuestra Señora de Puntacana, celebrando las costumbres que unen a la comunidad durante estas fechas especiales.

Durante una velada acompañada de cócteles y bocadillos, la boutique de la reconocida diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, celebró su tradicional cóctel de Navidad.

Y para despedir el año, los visitantes disfrutaron del Polo Day, una tarde que combinó deporte con música y actividades familiares, antes de dar paso a las celebraciones de fin de año.

La llegada del 2026 fue recibida con la tradicional New Year’s Dinner Party, una noche de gala con cena, música en vivo, entretenimiento y fuegos artificiales, seguida del New Year’s Beach Bash, que celebró el primer amanecer del 2026 frente al mar en un ambiente relajado y festivo.

Tatiana Pagés y Alberto Cortiñas.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Yokasta Martínez y Luis Ros.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Krystal Serret, Jake Kheel, Jacob Kheel y Victoria KheeCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Laura Pérez y Matheus VásquezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Lidia Valdez y Hiram Silfa.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Chef Jaime Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES