El uso adecuado de los sombreros y lentes de sol

Uno de los accesorios que más aporta distinción visual es el sombrero. Bien elegido y correctamente llevado es un complemento que suma elegancia a cualquier atuendo. Dialoga con la historia del vestir y, al mismo tiempo, con la funcionalidad del presente. Sin embargo, es importante recordar, que cuando nos referimos a imagen la prenda no hace al caballero ni a la dama. La elegancia nace de la ética personal, los valores y la cortesía.

Hoy, en un contexto donde la etiqueta se adapta a nuevas dinámicas sociales sin perder su esencia, el sombrero, al igual que los lentes de sol, continúa siendo un poderoso elemento de comunicación no verbal. Saber cuándo usarlo, cuándo retirarlo y cómo hacerlo, sigue marcando la diferencia.

El caballero

En espacios cerrados, la norma clásica se mantiene vigente: al sentarse, el sombrero debe retirarse. Si no hay perchero, se coloca sobre las rodillas o se sostiene con discreción. Nunca se coloca sobre la mesa.

En exteriores, el sombrero puede permanecer puesto, pero descubrirse al saludar o iniciar una conversación sigue siendo un acto de cortesía que nunca pasa de moda. En encuentros informales, un leve toque en el ala frontal puede sustituir la retirada completa, especialmente si se trata de un saludo breve. La clave está en la intención de mostrar atención y deferencia.

Al saludar, ya sea a damas o caballeros, el sombrero se quita siempre. Este gesto se realiza con la mano derecha y, una vez retirado, se coloca bajo el brazo izquierdo o se sostiene delante del cuerpo. Incluso en una sociedad más relajada, estos códigos conservan su valor simbólico porque hablan de educación y presencia.

Respeto

La etiqueta contemporánea pone especial énfasis en la lectura del contexto. Al entrar en un lugar donde se encuentra una persona de mayor rango o relevancia, descubrirse es una muestra de reconocimiento. Del mismo modo, en iglesias y espacios de recogimiento, quitarse el sombrero sigue siendo un acto de respeto cultural y espiritual.

Durante comidas o bebidas, tanto en espacios abiertos como cerrados, el sombrero se retira siempre. Este principio, lejos de ser una formalidad anticuada, responde a una lógica de convivencia y consideración hacia los demás comensales.

Un gesto elegante y muy actual es invitar a cubrirse a quien se ha descubierto ante nosotros. No se trata de jerarquía, sino de cortesía mutua y sensibilidad interpersonal.

La dama

En el vestir femenino, el sombrero continúa siendo una declaración de estilo. La etiqueta moderna mantiene una regla esencial: el tamaño del sombrero disminuye a medida que avanza el día. Por la mañana, pamelas y diseños amplios; por la tarde, modelos más discretos; y por la noche se prescinde de él, especialmente con trajes largos o de gala.

La armonía visual es fundamental. El sombrero debe dialogar con las facciones, la estatura y el conjunto elegido. Rostros redondos se benefician de alas más pequeñas y copas elevadas; rostros alargados, de alas amplias y copas más bajas. Elegancia no es impacto visual, sino coherencia.

A diferencia del uso masculino, las mujeres pueden permanecer cubiertas en interiores, incluidos salones e iglesias, y durante las conversaciones, siempre que el sombrero no interfiera con la comodidad o la visibilidad de otros asistentes.

Lentes de sol

En la actualidad los lentes de sol son un accesorio “casi” imprescindible, pero su uso exige criterio. La etiqueta recomienda que durante una conversación, una presentación o una reunión de trabajo, deben retirarse. El contacto visual sigue siendo uno de los pilares de la comunicación efectiva.

No se recomiendan en eventos formales ni en espacios cerrados, salvo por prescripción médica, y nunca deben utilizarse de noche.

Cuando no se llevan puestos, lo correcto es guardarlos. Nunca sobre la cabeza, en el escote o sobre la mesa.