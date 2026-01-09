Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

ACTUALIDAD

Unibe realiza con éxito congreso Mercadexpo

Aporte

Aída Mencia Ripley, Grace Cochón, Vhyna Ortega, Gustavo Batista, Odile Camilo Vincent, José Martín Morillo, Érika Valenzuela, Loraine Amell Bogaert, Leandro Félix y Miguelina Franco

Aída Mencia Ripley, Grace Cochón, Vhyna Ortega, Gustavo Batista, Odile Camilo Vincent, José Martín Morillo, Érika Valenzuela, Loraine Amell Bogaert, Leandro Félix y Miguelina FrancoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (Unibe) realizó la trigésimo cuarta edición de Mercadexpo, con la participación de reconocidos conferencistas internacionales, expertos en marketing emocional, neuromarketing, comportamiento de las audiencias y gestión digital en los negocios.

Con la jornada educativa las autoridades universitarias reafirman el compromiso institucional con la innovación y la formación de profesionales capaces de comprender al consumidor desde una perspectiva emocional.

Esta edición de Mercadexpo, bajo el eje temático “EmotiON”, abordó cómo la emoción se integra en el marketing como un motor clave para la conexión auténtica con los consumidores.

Roxana Chacón, Pablo Ferreirós, Frank Da Costa, Estefanía Cárdenas, Raquel Mascaraque y José Martín Morillo

Roxana Chacón, Pablo Ferreirós, Frank Da Costa, Estefanía Cárdenas, Raquel Mascaraque y José Martín MorilloCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

osé Martín Morillo, Érika Valenzuela, Giselle Moreno, Omar D. Rojas, Giselle Moreno y Patricia Mejía.

osé Martín Morillo, Érika Valenzuela, Giselle Moreno, Omar D. Rojas, Giselle Moreno y Patricia Mejía.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

El congreso reunió a cientos de estudiantes, profesionales y empresas del sector para vivir tres días de innovación, conocimiento y emoción.

El congreso reunió a cientos de estudiantes, profesionales y empresas del sector para vivir tres días de innovación, conocimiento y emoción.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Tags relacionados