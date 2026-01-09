Unibe realiza con éxito congreso Mercadexpo

La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (Unibe) realizó la trigésimo cuarta edición de Mercadexpo, con la participación de reconocidos conferencistas internacionales, expertos en marketing emocional, neuromarketing, comportamiento de las audiencias y gestión digital en los negocios.

Con la jornada educativa las autoridades universitarias reafirman el compromiso institucional con la innovación y la formación de profesionales capaces de comprender al consumidor desde una perspectiva emocional.

Esta edición de Mercadexpo, bajo el eje temático “EmotiON”, abordó cómo la emoción se integra en el marketing como un motor clave para la conexión auténtica con los consumidores.

Roxana Chacón, Pablo Ferreirós, Frank Da Costa, Estefanía Cárdenas, Raquel Mascaraque y José Martín MorilloCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

osé Martín Morillo, Érika Valenzuela, Giselle Moreno, Omar D. Rojas, Giselle Moreno y Patricia Mejía.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES