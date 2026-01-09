ACTUALIDAD
Unibe realiza con éxito congreso Mercadexpo
La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (Unibe) realizó la trigésimo cuarta edición de Mercadexpo, con la participación de reconocidos conferencistas internacionales, expertos en marketing emocional, neuromarketing, comportamiento de las audiencias y gestión digital en los negocios.
Con la jornada educativa las autoridades universitarias reafirman el compromiso institucional con la innovación y la formación de profesionales capaces de comprender al consumidor desde una perspectiva emocional.
Esta edición de Mercadexpo, bajo el eje temático “EmotiON”, abordó cómo la emoción se integra en el marketing como un motor clave para la conexión auténtica con los consumidores.