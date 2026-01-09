Fundación Aes Dominicana y Ege Itabo se unen programa de formación musical

La Fundación Aes Dominicana y la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, como parte de su compromiso con el desarrollo cultural del país, realizaron el programa Berklee, una iniciativa de formación musical y alcance internacional que se desarrolla en Santo Domingo, mediante un acuerdo de colaboración con el Berklee College of Music.

Durante una semana, los participantes reciben formación intensiva mediante clases especializadas, talleres prácticos y encuentros académicos impartidos por profesores y expertos internacionales de Berklee, en coordinación con el Ministerio de Cultura, Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música.

El programa que abarca distintas áreas de la música combina el desarrollo de habilidades técnicas con procesos de evaluación académica.

Edwin De los Santos, presidente de la Fundación Aes Dominicana, expresó “Nos llena de orgullo el gran aporte estratégico, financiero y humano que hemos venido realizando en una colaboración con nuestro aliado estratégico “Berklee College of Music", para poder brindar al Conservatorio Nacional de Música a cientos de estudiantes dominicanos, la oportunidad de beneficiarse del intercambio de enseñanzas con los profesores con experiencia en la música".