Sociedad Dominicana de Dermatología realiza jornada científica

La Sociedad Dominicana de Dermatología (SDD) realizó una jornada científica en las instalaciones del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz”, una edición especial desarrollada dentro de la Cátedra Dr. Huberto Bogaert Díaz, un espacio académico concebido por la institución con el fin de rendir homenaje al legado formativo y visionario de su fundador.

La actividad fue encabezada por Emma Guzmán de Cruz, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra y Víctor Pou Soares, director general del IDCP, quienes resaltaron la importancia de fortalecer los espacios de intercambio académico y la colaboración interinstitucional.

El encuentro reunió a especialistas, docentes y médicos residentes en un ambiente de actualización científica y reflexión profesional, desde donde se presentaron discusión de casos clínicos y temas de interés para la comunidad dermatológica.

En esta ocasión, las autoridades del IDCP al fungir como anfitrionas de la ornada reafirmaron su compromiso con la educación médica continua y con el desarrollo académico de la especialidad.

En ese contexto se presentaron diversas ponencias de alto valor científico. El dr. Juan Periche abordó la evolución, logros y retos del programa de control de la Lepra en la República Dominicana, mientras que el dr. Ángel Taveras expuso sobre los fundamentos de la cirugía dermatológica y la oncología cutánea,

La dra. Betssy Hazour, quien presentó una reflexión sobre la evolución de la cirugía dermatológica en el país, resaltando su desarrollo y perspectivas futuras.

Durante la jornada, el IDCP reconoció a los directivos de la Sociedad Dominicana de Dermatología, destacando su aporte a la promoción del conocimiento científico y al impulso de nuevas generaciones de dermatólogos.