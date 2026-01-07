Un encuentro en La Romana Country Club para recibir el 2026

Entre brindis y luces que anunciaban nuevos comienzos, La Romana Country Club celebró la llegada del Año Nuevo con una velada que combinó elegancia, tradición y el espíritu de comunidad que distingue a Casa de Campo. La noche comenzó con una cena especialmente creada para la ocasión.

Los espacios del club se transformaron con una decoración sofisticada y acogedora marcada por detalles metálicos, arreglos florales y un ambiente cordial perfecto para conversaciones y momentos memorables alrededor de la mesa.

Al llegar la medianoche, el cielo se convirtió en protagonista con un show de fuegos artificiales, dando paso a los abrazos, aplausos y buenos deseos compartidos.

Jason, Loida y Christian Kycek.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Anabelle Echavarría, Clarissa Cáceres y Elle McQuire.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Betty y Papo BlancoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Charles y Mary Carmen ZuckermanCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Claudia Messina, Jorge Cascos y Clara Cabrera.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Juan e Idarmis Velázquez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Patricia y Marc Tiernay.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Claudia Messina, Jorge Cascos y Clara Cabrera.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Susana y Danilo Caro.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES