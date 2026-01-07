aÑo nuevo
Un encuentro en La Romana Country Club para recibir el 2026
Gala
- “Esta tradición nos permite reunir a nuestra comunidad en un ambiente familiar y elegante”, comentó Raúl Cendoya, gerente de La Romana Country Club
Entre brindis y luces que anunciaban nuevos comienzos, La Romana Country Club celebró la llegada del Año Nuevo con una velada que combinó elegancia, tradición y el espíritu de comunidad que distingue a Casa de Campo. La noche comenzó con una cena especialmente creada para la ocasión.
Los espacios del club se transformaron con una decoración sofisticada y acogedora marcada por detalles metálicos, arreglos florales y un ambiente cordial perfecto para conversaciones y momentos memorables alrededor de la mesa.
Al llegar la medianoche, el cielo se convirtió en protagonista con un show de fuegos artificiales, dando paso a los abrazos, aplausos y buenos deseos compartidos.