Fundación Solidaridad celebra su 35 aniversario
- Durante el acto se rindió un homenaje póstumo a los fundadores de la entidad, Félix Castillo, Manuel Núñez y Mercedes Cabral.
En un emotivo acto cargado de esperanza y perspectiva para dar inicio a un próspero 2026, la directiva de la Fundación Solidaridad celebró el 35 aniversario de la entidad.
Al reafirmar su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática, Denis Mota, presidente de la institución destacó que el trayecto de estos 35 años ha sido posible gracias a la nobleza, el compromiso ético y la coherencia de su liderazgo institucional, así como al trabajo de las personas que han formado parte de la organización.
“En este tiempo, la fundación ha acompañado comunidades urbanas y rurales; ha fortalecido organizaciones sociales; ha promovido la participación ciudadana; y ha incidido en políticas públicas orientadas al desarrollo local, la equidad de género, la transparencia y la gobernabilidad democrática”, expresó la titular.
También citó la formación de liderazgos comunitarios, la educación ciudadana de jóvenes y mujeres, y la investigación aplicada. “Nuestro trabajo ha buscado siempre empoderar a la ciudadanía como sujeto activo de su propio desarrollo”, remarcó.
Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la entrega de reconocimientos a fundadores, miembros históricos, aliados estratégicos y colaboradores, en honor a su aporte al fortalecimiento institucional, la incidencia en políticas públicas y la promoción de la ciudadanía activa.
Denis Mota, Guillermina Peña, José De Luna y Claudio Lugo Pérez, así como Olga Luciano, Víctor Pérez, Miguel Ángel Cid y Leandro Martínez, figuran dentro de los reconocidos.
La fundación además, otorgó reconocimientos especiales a personalidades e instituciones aliadas, entre ellas al presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, por su histórico impulso al Presupuesto Participativo y su respaldo constante desde el ámbito municipal y nacional.
También el alcalde del municipio de Villa González, César Álvarez; Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional y al Distrito Educativo por sus aportes al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
Una emotiva y grata sorpresa fue el reconocimiento de parte de la presidencia de la organización y sus colaboradores al director ejecutivo Juan Castillo, quien ha dedicado su vida a impulsar la misión ética de la Fundación Solidaridad