Fundación por la Música celebra más de una década de logros

Desde su incorporación en 2009, la Fundación Por la Música se ha consolidado como una de las instituciones más importantes en la formación académica y artística de jóvenes talentos de la música clásica en República Dominicana.

La presidenta Margarita Auffant Najri dijo que “nuestra misión fundamental es elevar a la excelencia el nivel musical de estudiantes sobresalientes y promover la difusión de la música clásica y los valores culturales del país hacia un público cada vez más amplio”.

Aseguró que el modelo formativo que implementa desde su fundación combina la disciplina internacional con la calidez humana y la idiosincrasia dominicana. “El trato cercano, respetuoso y afectivo es uno de los pilares que distingue la experiencia de nuestros estudiantes, sin dejar de lado la rigurosidad que exige la formación profesional en la música clásica”.

Auffant Najri destacó que los becarios son escogidos a través de audiciones nacionales dirigidas a alumnos de escuelas de música reconocidas por Bellas Artes en todo el territorio nacional. Tras la recepción de solicitudes, se programan audiciones anuales con la participación del titular de cada programa.

“Cada uno de los programas formativos consta de diez módulos anuales, motivo por el cual los profesores titulares visitan Santo Domingo una vez al mes para impartir clases especializadas”, indicó.