Estrategia de crecimiento
Playa Nueva Romana estrena oficinas en Santo Domingo
Coctel
El equipo de Playa Nueva Romana, complejo residencial del Grupo Piñero, continúa caminando por la ruta del crecimiento. Esta vez, sus ejecutivos compartieron la buena noticia de la inauguración de tres nuevas oficinas comerciales en Santo Domingo ubicadas en Galería 360, Ágora Mall y Bella Vista Mall.
Estos espacios confirman el rol clave de la división inmobiliaria al acercar el producto al inversor de la capital, impulsado por las excelentes perspectivas de desarrollo futuro, según explicó Jesús Durán, director general del complejo.