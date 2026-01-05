Playa Nueva Romana estrena oficinas en Santo Domingo

El equipo de Playa Nueva Romana, complejo residencial del Grupo Piñero, continúa caminando por la ruta del crecimiento. Esta vez, sus ejecutivos compartieron la buena noticia de la inauguración de tres nuevas oficinas comerciales en Santo Domingo ubicadas en Galería 360, Ágora Mall y Bella Vista Mall.

Estos espacios confirman el rol clave de la división inmobiliaria al acercar el producto al inversor de la capital, impulsado por las excelentes perspectivas de desarrollo futuro, según explicó Jesús Durán, director general del complejo.

Rossy Santana e Indira HernándezVíctor Ramírez/ LD

Yisney Lagrange, Oscar De Castro y Rocío Morel.Víctor Ramírez/ LD

Manuel Rodríguez y Juan Vasallo.Víctor Ramírez/ LD

Roberto Mejía, Josefina Pichardo y Ángel García.Víctor Ramírez/ LD

Merary Herrera y Guido GilVíctor Ramírez/ LD

Arlin Rodríguez e Irina Peguero.Víctor Ramírez/ LD