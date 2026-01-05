Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Estrategia de crecimiento

Playa Nueva Romana estrena oficinas en Santo Domingo

Coctel


Ivelise Calderón, Jesús Durán, Rosa Zapata y Jatnna Tavarez

Ivelise Calderón, Jesús Durán, Rosa Zapata y Jatnna TavarezVíctor Ramírez/ LD

El equipo de Playa Nueva Romana, complejo residencial del Grupo Piñero, continúa caminando por la ruta del crecimiento. Esta vez, sus ejecutivos compartieron la buena noticia de la inauguración de tres nuevas oficinas comerciales en Santo Domingo ubicadas en Galería 360, Ágora Mall y Bella Vista Mall.

Estos espacios confirman el rol clave de la división inmobiliaria al acercar el producto al inversor de la capital, impulsado por las excelentes perspectivas de desarrollo futuro, según explicó Jesús Durán, director general del complejo.

Rossy Santana e Indira Hernández

Rossy Santana e Indira HernándezVíctor Ramírez/ LD

Yisney Lagrange, Oscar De Castro y Rocío Morel.

Yisney Lagrange, Oscar De Castro y Rocío Morel.Víctor Ramírez/ LD

Manuel Rodríguez y Juan Vasallo.

Manuel Rodríguez y Juan Vasallo.Víctor Ramírez/ LD

Roberto Mejía, Josefina Pichardo y Ángel García.

Roberto Mejía, Josefina Pichardo y Ángel García.Víctor Ramírez/ LD

Merary Herrera y Guido Gil

Merary Herrera y Guido GilVíctor Ramírez/ LD

Arlin Rodríguez e Irina Peguero.

Arlin Rodríguez e Irina Peguero.Víctor Ramírez/ LD

Los invitados disfrutaron de la dinámica de personalización de sus sombreros.

Los invitados disfrutaron de la dinámica de personalización de sus sombreros.Víctor Ramírez/ LD

