Héctor Reynoso consolidó su liderazgo en Art Gabangi

Impulsada por un éxito extraordinario expresado en ventas récord, una alta concentración de coleccionistas activos y la presentación de la tercera muestra individual de Héctor Reynoso, la feria Internacional de Arte Contemporáneo Art Gabangi 2025 concluyó su programación, reafirmándose como una de las plataformas más sólidas, dinámicas y estratégicamente relevantes del arte contemporáneo en el Caribe.

Celebrada en el Museo Abreu, la feria Héctor Reynoso protagonizó la primera venta oficial de la noche, colocando dos obras magistrales en la colección de los coleccionistas Richard Sánchez y Johana Candelaria.

Reynoso se posicionó como el artista con mayor volumen de ventas de la feria reafirmando no solo la consistencia de su lenguaje plástico, sino también su profunda sintonía con el coleccionismo contemporáneo.

Durante la feria también presentó su tercera exposición individual, “Siluetas del Subconsciente Universal”, una muestra ampliamente celebrada por su coherencia conceptual, rigor formal y la potencia simbólica de su imaginario visual.

Pedro Gallardo se destacó como el segundo artista con mayor desempeño comercial, logrando la venta total de las obras presentadas, lo que consolidó su posicionamiento dentro del mercado contemporáneo dominicano.

Durante la jornada final, el Museo Abreu se transformó en un entorno dinámico donde los artistas trabajaron en vivo, compartieron procesos creativos y sostuvieron conversaciones directas con el público.

Además se realizaron recorridos curatoriales continuos, guiados por los propios creadores, culminando con un momento curatorial central que selló un cierre artístico y comercial de alto nivel.