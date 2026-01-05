Enero sin lista de metas ni expectativas

Enero llega cada año cargado de consignas. El mundo insiste en que debemos comenzar con una lista de resoluciones impecable, un plan de acción detallado y una agenda llena de metas por cumplir. Como si el simple cambio de calendario nos obligara a tener todas las respuestas.

Este año, no es mi caso. Enero me encuentra sin una larga lista de propósitos. A diferencia de otros años, no “he tenido tiempo”, tampoco intención de planear un futuro que hoy sé, con absoluta certeza, que es incierto. He decidido no escuchar el ruido de los discursos motivacionales ni sentir la presión de dejar por escrito un número determinado de objetivos que supuestamente garantizarían el éxito.

El 2025 me enseñó que no existen garantías de permanencia, ni explicaciones definitivas para la vida o la muerte. Comprenderlo ha transformado la manera en que me relaciono con el tiempo, con el ahora, con el control y con la necesidad de anticiparlo todo.

Por eso, este inicio de año elijo comenzar sin expectativas. No como un acto de resignación, sino como un ejercicio consciente de confianza. Entrego a Dios el control de cada día, no es que renuncie a la responsabilidad personal, sino que reconozco que no todo depende de mí. Y me otorgo el permiso para soltar la ansiedad del futuro y aceptar que hay procesos que no se fuerzan y caminos que se revelan paso a paso.

Hoy decido hacer una pausa. Inicio el nuevo año con una libreta en blanco, permitiendo que cada mes siga su curso. Me ocuparé más del ahora que del mañana. La naturaleza no florece con prisa. El sol no corre para salir. Todo sucede cuando tiene que suceder.

El 2026 se presenta para mí como un año de reinicio. Y todo reinicio necesita gestación, silencio y conexión. Menos metas, menos planes rígidos. Más presencia. El único compromiso real es vivir el momento, a mi ritmo, con paz, confiando en que cada día trae su propio afán y su propia enseñanza.

Hoy decido cuidar más mi entorno. Cierro mi círculo íntimo para permitir el acceso solo a quienes sumen a mi bienestar. Cierro la puerta de mi hogar y de mi energía a todo lo que no llegue con buenas intenciones, porque elijo proteger mi paz. Me propongo hacer más de aquello que llena el alma, no para complacer a otros ni para saturar la agenda, sino para habitar la vida con plenitud. Caminar con intención, organizar mis pasos hacia una tranquilidad económica responsable y una estabilidad emocional consciente, entendiendo que el orden también es una forma de cuidado.

Y, por encima de todo, reafirmo que mi familia ocupa el primer lugar en cada decisión. Vivir con ellos, con presencia plena cada segundo que la vida nos concede.

Y pensándolo mejor, tal vez este sea el verdadero propósito de enero: no correr hacia el futuro ni exigirle certezas al mañana, sino aprender a vivir el hoy con serenidad, entregando a Dios el control y permitiendo descansar en el ahora.

¡Hasta el lunes!