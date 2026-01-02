Boulevard Turístico del Este
Santo Domingo Motors inaugura sede en Punta Cana
Actualidad
- El espacio responde a la necesidad de fortalecer el respaldo posventa en la zona, y a la demanda de movilidad y servicios especializados.
Santo Domingo Motors (SDM) inauguró su sucursal en el Boulevard Turístico del Este, un hito que marca su llegada estratégica a una de las zonas de mayor crecimiento de República Dominicana.
Los invitados fueron recibidos por Alexis Anselin Barletta, miembros del consejo; Aníbal Rodríguez, presidente de Santo Domingo Motors, y demás ejecutivos de la empresa, quienes dieron la bienvenida con un trato cercano y cordial.
Como parte de la agenda, se presentó un video institucional por los 105 años de la empresa, un material que repasó la evolución, la visión futurista y la apuesta constante por la innovación que han distinguido a la SDM desde 1920.