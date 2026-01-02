Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Boulevard Turístico del Este

Santo Domingo Motors inaugura sede en Punta Cana

Actualidad

  • El espacio responde a la necesidad de fortalecer el respaldo posventa en la zona, y a la demanda de movilidad y servicios especializados.
Aníbal Rodríguez, Marielly Figueroa, Alexis Anselin Barletta, Carmen Mejía y Vladimir de León.

Aníbal Rodríguez, Marielly Figueroa, Alexis Anselin Barletta, Carmen Mejía y Vladimir de León.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

Santo Domingo Motors (SDM) inauguró su sucursal en el Boulevard Turístico del Este, un hito que marca su llegada estratégica a una de las zonas de mayor crecimiento de República Dominicana.

Los invitados fueron recibidos por Alexis Anselin Barletta, miembros del consejo; Aníbal Rodríguez, presidente de Santo Domingo Motors, y demás ejecutivos de la empresa, quienes dieron la bienvenida con un trato cercano y cordial.

Como parte de la agenda, se presentó un video institucional por los 105 años de la empresa, un material que repasó la evolución, la visión futurista y la apuesta constante por la innovación que han distinguido a la SDM desde 1920.

Alfonso khouri y Luigina López.

Alfonso khouri y Luigina López.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alfredo Wiese-Imbert y Roxana Soto.

Alfredo Wiese-Imbert y Roxana Soto.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gerard Montolio y Marisol Pastor.

Gerard Montolio y Marisol Pastor.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

.Iván Montero y Marlene Suárez.

.Iván Montero y Marlene Suárez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

. Santiago Klee y Nicole Imbert.

. Santiago Klee y Nicole Imbert.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Jordán Estévez y Pilar De Pool.

Jordán Estévez y Pilar De Pool.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

María del Carmen Gómez, Karina Méndez y Zulaika Luna.

María del Carmen Gómez, Karina Méndez y Zulaika Luna.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Michel El-Hage, Juan Tomas Díaz y Daniel Santana.

Michel El-Hage, Juan Tomas Díaz y Daniel Santana.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Tags relacionados