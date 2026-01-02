Trayectoria
Óptica Félix celebra su 70 aniversario
Festejo
Óptica Félix celebró siete décadas de excelencia en el mercado dominicano, reafirmando su compromiso con la innovación, la calidad y el servicio que la han caracterizado desde sus inicios.
El encuentro se realizó en el local principal de la empresa, donde se dieron cita clientes, amigos, oftalmólogos, proveedores y representantes de los medios de comunicación.
Clara Félix, gerente de Mercadeo y Ventas, presentó un recorrido histórico mostrando los avances tecnológicos en productos y servicios ópticos a lo largo del tiempo.