Los nuevos hoteles Secrets y Dreams Playa Esmeralda

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el acto de inauguración de dos hoteles de Hyatt Inclusive Collection: Secrets Playa Esmeralda y el Dreams Playa Esmeralda, dos impresionantes propiedades que impactarán de manera significativa al turismo en Miches.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que Miches se consolida como el nuevo destino turístico del país, “Estamos trabajando para colocar a la República Dominicana en el lugar que se merece”, citó y destacó la importancia de la alianza público-privada para poder alcanzar los logros obtenidos en el turismo.

