El Concurso de Arte y Literatura Bancentral

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió la premiación del Concurso de Arte y Literatura Bancentral 2025.

Valdez Albizu destacó que el certamen cumplió tres décadas “en las que los géneros y las temáticas han ido evolucionando con paso firme, adaptándose a las transformaciones estéticas del tiempo, y con resultados favorables que pueden apreciarse en las obras galardonadas”

Agradeció “el trabajo de organización y dirección de este concurso, realizado de manera eficiente por el equipo del departamento Cultural, y a todas las dependencias que han colaborado para hacerlo realidad”.

En la categoría pintura el primer premio fue para la obra ‘Pero... con coco’, de Rafael Elías Fernández; el segundo para ‘Mi refugio’, de Fabiano Antonio García; el tercero para ‘Frutas que deleitan’, de Jasinta Encarnación, recibiendo menciones de honor Yolanda Esteban y Manuel A. Concepción.

En la categoría fotografía el primer premio fue ‘La carga de la dignidad’, de Isidro E. Pérez; el segundo ‘Recuerdos ante la puerta del más allá’, de Máximo S. Jáquez; el tercero ‘Activos’, de Isidro F. Pérez; recibiendo menciones de honor Domingo Marte y Vladimir Velázquez.

En la categoría dibujo el primer premio fue parar a la obra ‘¡Protéjanme!’, de Heriberto Parra; el segundo ‘Metamorfosis humana’, de Juan Pérez Hernández; y el tercer premio ‘Sentidos de sabiduría’, de Ana Alexandra Pérez.

En la categoría cuento resultó ganador ‘Visible’, de Próspero Eloy Pérez; el segundo ‘El día en que volvió Ricardo’, de Narda Marizán; y el tercero ‘El susurro de Valle Almendra’, de Fe Arelis Rosario.

El jurado estuvo compuesto por Marianne de Tolentino, crítica de arte y asesora del BCRD; el pintor y gestor cultural Alberto Bass; el fotógrafo Fer Figheras; el dibujante, pintor y asesor de artes plásticas, Vladimir Velázquez Matos; la poeta, narradora y fotógrafa Ángela Hernández; y el subgerente cultural del BCRD, José Alcántara Almánzar.

Julio Andújar y Arturo Martínez Moya.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Wilson Batista Mesa, Miguel Ángel Aquino y Carlos DelgadoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Joel González, Brenda Villanueva, Jonathan Abreu y Julio Andújar.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Miriam Torres, Omar Aquino y Narda Marizán.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Fer Figheras, Marianne de Tolentino y Alberto Bass.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES