Fast Element y Franjul Motor Collection se unen en recorrido de motores clásicos

La ciudad de Santo Domingo fue escenario de una experiencia única para los amantes del automovilismo, cuando Fast Element, reconocido como uno de los principales referentes en la creación de contenido automotriz en el país, junto a Franjul Motor Collection (FMC), realizaron un desfile con los vehículos clásicos por varias zonas de la ciudad.

El recorrido urbano que por primera vez se hizo en el país fue una exhibición viva de historia, diseño y potencia que generó una experiencia marcada por la emoción, admiración y cercanía con el público.

Durante el trayecto, que abarcó varios espacios emblemáticos de Santo Domingo, se entregaron obsequios a seguidores y apasionados de los autos, fortaleciendo la conexión entre creadores de contenido, coleccionistas y la comunidad automovilística, en un ambiente de celebración y entusiasmo compartido.

Fernely Lebrón, representante de Fast Element, habló de la visión del proyecto y su impacto en la industria.

“Fast Element nació para contar historias sobre autos y personas que viven esta pasión. Actividades como esta confirman que el automovilismo en República Dominicana está en un gran momento, y que aún tenemos mucho por mostrar y construir junto a aliados como Franjul Motor Collection”, expresó.

Miguel Franjul, fundador de Franjul Motor Collection, destacó el valor emocional del evento y sus proyecciones a futuro. “Sacar estos vehículos clásicos a la calle y compartirlos con la gente crea una conexión única. Para el próximo año estaremos desarrollando más recorridos, eventos especiales y experiencias que seguirán elevando la cultura automovilística en el país.”

La actividad reafirma el compromiso de Fast Element y Franjul Motor Collection con la promoción del automovilismo como cultura, experiencia y estilo de vida, y marca el inicio de una agenda de eventos y actividades de alto nivel para el próximo año.