Embajadora Maike Friedrichsen agasaja a atletas de Master of the Ocean

La Embajada de Alemania en República Dominicana, encabezada por su embajadora Maike Friedrichsen, ofreció un cóctel en honor a los atletas participantes del “Master of the Ocean”, en una velada que celebró la vigésima edición de la competencia, el deporte, la cultura y la cooperación entre ambas naciones. El encuentro se realizó en Natura Cabana Boutique Hotel & Spa, en Cabarete, uno de los destinos más emblemáticos del país para el turismo ecológico y sostenible.

La actividad reunió a destacados atletas nacionales e internacionales que compitieron en esta exigente prueba multidisciplinaria, así como a representantes del cuerpo diplomático, autoridades locales, organizadores del evento, empresarios del sector turístico y diversas personalidades vinculadas al deporte, la cultura y el cuidado del medio ambiente. El entorno natural y la elegancia relajada de Natura Cabana aportaron el escenario ideal para un ambiente de confraternidad e intercambio.

La embajadora Maike Friedrichsen destacó la importancia de respaldar iniciativas como “Master of the Ocean”, que promueven no solo la excelencia deportiva, sino también valores fundamentales como la disciplina, el respeto por la naturaleza y el entendimiento intercultural. Asimismo, resaltó los sólidos lazos de amistad y cooperación entre Alemania y la República Dominicana, especialmente en áreas como el deporte, el turismo responsable y la sostenibilidad ambiental.

Los atletas compartieron impresiones sobre los retos que implica esta competencia, considerada una de las más completas y demandantes del mundo, al combinar disciplinas como Wingfoil, kitesurf, windsurf, surf y stand up Paddle.

Yira Vermenton, Francisca Luzón y Nicole Friedel.Cortesía de los organizadores

Peter Sand Khuler y Mattis Landefeld.Cortesía de los organizadores

Roger Wasserman y Lía Hiraldo.Cortesía de los organizadores

Maxime L’Huillier y Paola Gargari.Cortesía de los organizadores