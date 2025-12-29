Morteros de Europa y Calizamar reconocen a sus proveedores

Ejecutivos de las empresas Morteros de Europa y Calizamar celebraron la cuarta edición de los premios Piedra Angular, un encuentro que reunió a sus principales proveedores en una noche en la que primó la alegría entre los allí presentes.

La ceremonia se llevó a cabo en el centro de Convenciones de UTESA, donde se destacó la importancia de la colaboración en la cadena de suministro.

La actividad organizada por el departamento de abastecimiento estratégico de ambas empresas, tuvo como objetivo valorar el compromiso, la excelencia y el esfuerzo de quienes forman parte esencial del desarrollo operativo de ambas compañías, expresó Fruela Roces director General.

Distinción

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega de galardones a los proveedores destacados en diferentes categorías, entre las que figura proveedor Líder en Calidad y Soluciones entregado a Ferretería Ochoa, mejor desempeño en Logística y Servicio al Cliente se lo llevó Dipsa, mientras que proveedor destacado en Operaciones Internacionales lo logró la empresa Tránsitos del Caribe.

El proveedor Pyme Inspirador del Año se lo llevó City Sings. Proveedor destacado en Materia Prima: Dominca, asesor comercial del año lo recibió Vildarys Estevez (Gadex), Aliado comercial del año le fue para Domice.

Esther Quezada, Fruela Roces, Álvaro Roces y Javier Roces.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Cada uno de los premiados recibió un galardón elaborado en mármol dominicano, extraído de las canteras de Calizamar, como símbolo de firmeza, confianza y compromiso compartido.

La velada amenizada por música en vivo contó con espacios para fotografías y encuentros informales entre suplidores y colaboradores. También se destacaron los valores de cooperación, transparencia y visión a largo plazo que caracterizan la relación de la empresa con sus aliados estratégicos.