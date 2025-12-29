Gadexp celebra su 17 aniversario

Con un cóctel cargado de emociones en el Centro de Convenciones de UTESA, Gadexp SRL celebró su 17 aniversario, junto a clientes, aliados estratégicos y colaboradores que han acompañado a la empresa desde 2008.

En su discurso central, la directora general y fundadora, Geovanny López, compartió vivencias y desafíos que han forjado el espíritu de la empresa desde sus inicios como agencia de aduanas.

Recordó las complejidades operativas del antiguo sistema SEADOM y los primeros clientes que marcaron el rumbo de la compañía.

“A pesar de todas esas vicisitudes, hemos crecido; y hemos crecido gracias a que ustedes, nuestros clientes, han crecido”, expresó con gratitud.

López reafirmó el compromiso de Gadexp con la innovación, la eficiencia logística y la incorporación de soluciones sostenibles que respondan a las exigencias del mercado actual.

En un momento muy emotivo, dedicó palabras de agradecimiento a clientes, colaboradores, mentores y aliados, destacando el apoyo de su equipo y su familia.

También se entregó un reconocimiento especial a Héctor Manzueta, figura clave en los inicios de la empresa.

Trayectoria

La velada bendicida por el diácono Richard Checo, incluyó la proyección de un audiovisual con la história institucional de “Quiénes Somos”, piezas que retomaron los hitos más importantes de la evolución de Gadexp durante casi dos décadas.

Para culminar hubo un un brindis que honró el camino recorrido y proyectó un futuro prometedor para Gadexp y todos los que forman parte de su historia.

María Paula López, Laura Abreu y Nicole AbreuCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Paúl Polanco, Ernesto Polanco García, Omar López y Ernesto PolancoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Emmanuel Grullón y Lisbeth GarcíaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Filippo Ferretti y Klary Tineo.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Melquiades Cabrera y Sarah Minaya.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Michael de la Cruz y Mirtha Saleta.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES