Banco Caribe celebra logros y alianzas

  • Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, expresó su orgullo al compartir los avances alcanzados en el 2025.
Ney Díaz, Alexandra Santos, Jorge Urgal, Edgar Del Toro y Filipo Ciccone.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

Con un emotivo encuentro, Banco Caribe celebró su tradicional ‘Evento Corporativo’, reuniendo a aliados estratégicos, clientes, colaboradores y miembros del consejo en una noche que reconoció los logros del año, fortaleció alianzas y proyectó una visión compartida hacia el futuro.

Entre los principales hitos, destacó el crecimiento sostenido en cartera y captaciones, la evolución de su aplicación móvil y canales digitales, la consolidación de una cultura de sostenibilidad, así como el fortalecimiento de la reputación institucional a través de una mayor presencia en diferentes espacios y plataformas.

Fausto Martín Cepeda, Arsenio Bautista, Marino Almonte, Nikol Hernández, Edgar Del Toro, Gerty Valerio, Lawrence Michel Abreu y Carlos Manuel Valenzuela.

Hugo Villanueva, Edgar Del Toro, Alexis Anselín y Orlando González

