Banco Caribe celebra logros y alianzas
- Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, expresó su orgullo al compartir los avances alcanzados en el 2025.
Con un emotivo encuentro, Banco Caribe celebró su tradicional ‘Evento Corporativo’, reuniendo a aliados estratégicos, clientes, colaboradores y miembros del consejo en una noche que reconoció los logros del año, fortaleció alianzas y proyectó una visión compartida hacia el futuro.
Entre los principales hitos, destacó el crecimiento sostenido en cartera y captaciones, la evolución de su aplicación móvil y canales digitales, la consolidación de una cultura de sostenibilidad, así como el fortalecimiento de la reputación institucional a través de una mayor presencia en diferentes espacios y plataformas.