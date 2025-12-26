El aguinaldo navideño de Playa Nueva Romana

Playa Nueva Romana celebró con entusiasmo el Aguinaldo Navideño, un encuentro que elevó el espíritu típico de diciembre entre propietarios y residentes, quienes, reunidos en torno de una vibrante caravana, recorrieron el exclusivo residencial, a través de paradas temáticas en los puntos más emblemáticos del complejo inmobiliario.

Tras el encendido del árbol de Navidad en AIRE, acompañados de músicos y personajes, decenas de familias continuaron el recorrido navideño hacia una especial parada en el Parque Los Flamboyanes, donde adultos y niños disfrutaron de hermosos villancicos, un cálido brindis y actividades que llenaron el espacio de luces, voces y emociones.

Los carritos de golf decorados para la ocasión, se tomaron las calles del residencial, iluminando el recorrido hacia la siguiente parada en el Sport Center, donde la comunidad se reunió en total júbilo coreando y bailando las canciones más populares de la Navidad.

El cierre de la caravana navideña culminó en la Casa Club Hoyo 19, donde una verdadera fiesta navideña esperaba a los asistentes quienes disfrutaron de música en vivo, DJ, juegos y concursos para toda la familia.

Entre duendes, Santa Claus, el Grinch, música, chocolate caliente, malvaviscos, galletas de jengibre y una amplia oferta de delicias gastronómicas, los propietarios, residentes e invitados disfrutaron del Aguinaldo Navideño que marcó el inicio oficial de la temporada festiva de diciembre, al mejor Estilo de Vivir que caracteriza a Playa Nueva Romana.

Alejandro Alberto Enrique Zapata, Rosa Lily Zapata y Alejandro EnriqueCortesía de los organizadores

El equipo SantaCortesía de los organizadores