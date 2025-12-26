AES Dominicana celebra encuentro con aliados

La empresa AES Dominicana celebró el encuentro “Appreciation Event 2025” con un cóctel para sus clientes y aliados encabezado por su presidente Edwin de los Santos, en un ambiente donde los invitados conectaron y compartieron sobre las últimas tendencias en el sector energético.

De los Santos destacó que hay dos condiciones básicas para el desempeño del grupo: su compromiso con el desarrollo de República Dominicana y la relación con los clientes que esperan mayor competitividad en sus sectores a través del punto neurálgico que es la energía.

“Estamos dando pasos certeros porque el país continúa siendo un referente para hacer negocios por la confianza y el porvenir que se vislumbra en el desarrollo de la infraestructura y energía”.

Edy Jiménez, vicepresidente comercial de la empresa afirmó que ahora es el momento de tomar decisiones estratégicas en materia de energía y que, a partir de 2026, la compañía ofrecerá productos más competitivos, manteniendo su compromiso de invertir en República Dominicana y de apoyar las metas corporativas de sus clientes.

José Manuel Cuervo, Luis Espínola, Edwin de los Santos, Pedro Pablo Díaz, Rafael Castillo y Edy JiménezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES