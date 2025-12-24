Unibe realiza panel sobre ‘Bloques de artes y humanidades’

La Universidad Iberoamericana (Unibe), a través de su Ciclo de Estudios Generales, celebró el panel “Bloques de artes y humanidades: una experiencia de acción interdisciplinaria”.

Se trata de un espacio de reflexión académica y artística que contó con la participación de la artista plástica y educadora Elsa Núñez, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria y valiosa contribución al arte nacional.

El encuentro reunió a artistas participantes en la 31.ª Bienal de Artes Visuales, curadores, especialistas del Museo de Arte Moderno, profesores universitarios y estudiantes, y fue moderado por la doctora Anitza Gutiérrez, crítica de arte y docente de Unibe.

El panel propició un diálogo enriquecedor sobre el valor formativo de las artes y las humanidades en la educación superior y su aporte a los procesos creativos e interdisciplinarios.

La actividad formó parte de una agenda académica que incluyó exposiciones y presentaciones estudiantiles, fortaleciendo el intercambio entre la práctica artística y las distintas disciplinas que convergen en los ‘Bloques de artes y humanidades’, una experiencia formativa que arriba a sus 27 ediciones, cada una dedicada a un artista, obra o movimiento nacional o internacional.

Lenny Paulino, Odile Camilo Vincent y Jorge González.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Laura Amelia Núñez, Pamela Pérez y Ángela Liriano.RAUL ASENCIO/LD

Marcelo Ferder, Anitza Gutiérrez, Jorge González, Karina Castillo y Ramón Santana.RAUL ASENCIO/LD

Sebastián Carrasco, Natalia Soto, Ashley Polanco y Victoria González.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Unibe promueve espacios donde confluyen la creación artística, la reflexión crítica y el trabajo colectivo.RAUL ASENCIO/LD