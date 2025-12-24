Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Blandino celebra con delegaciones diplomáticas acreditadas en el país

Fraterno

  • El presidente ejecutivo de Blandino, Franklin Mejía, anunció la incorporación de tres capillas con la ampliación de la Lincoln
Fernando Arredondo, María Fernanda Arredondo, Franklín Mejía, Virginia Arredondo y Jesús Arredondo

Listín DiarioSANTO DOMINGO

Blandino ofreció su tradicional almuerzo a las delegaciones de las embajadas y consulados acreditados en la República Dominicana, en ocasión de las festividades navideñas.

Virginia Arredondo, presidente del Consejo de Directores, agradeció el apoyo y colaboración que ha primado durante años en las relaciones entre Blandino y los representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en el país.

En el encuentro se anunció el inicio de construcción de la sucursal de Puerto Plata.

Madeline White y Mónica Brea.

Carlos Bautista, Ángela Rodríguez, Ángel Morales e Hilma Jiménez.

Abraham Brador, Juan Eligio Almonte, Luz Cabrera y Juan Bautista Tavares.

Héctor Mieses, Anny Rosado y Freddy Roque

Natalie Gerzner, Ewold Engert y Sabrina Innocenti.

