Navidad
Blandino celebra con delegaciones diplomáticas acreditadas en el país
Fraterno
- El presidente ejecutivo de Blandino, Franklin Mejía, anunció la incorporación de tres capillas con la ampliación de la Lincoln
Blandino ofreció su tradicional almuerzo a las delegaciones de las embajadas y consulados acreditados en la República Dominicana, en ocasión de las festividades navideñas.
Virginia Arredondo, presidente del Consejo de Directores, agradeció el apoyo y colaboración que ha primado durante años en las relaciones entre Blandino y los representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en el país.
En el encuentro se anunció el inicio de construcción de la sucursal de Puerto Plata.