Blandino celebra con delegaciones diplomáticas acreditadas en el país

Blandino ofreció su tradicional almuerzo a las delegaciones de las embajadas y consulados acreditados en la República Dominicana, en ocasión de las festividades navideñas.

Virginia Arredondo, presidente del Consejo de Directores, agradeció el apoyo y colaboración que ha primado durante años en las relaciones entre Blandino y los representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en el país.

En el encuentro se anunció el inicio de construcción de la sucursal de Puerto Plata.

Madeline White y Mónica Brea.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Carlos Bautista, Ángela Rodríguez, Ángel Morales e Hilma Jiménez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Abraham Brador, Juan Eligio Almonte, Luz Cabrera y Juan Bautista Tavares.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Héctor Mieses, Anny Rosado y Freddy RoqueCORTESíA DE LOS ANFITRIONES