Nicole Abate presenta colección de joyas

Durante un encuentro Trunk Show celebrado en salón Macallan de La Casina, Nicole Abate presentó las más recientes colecciones de la firma de joyería Talita, a través de sus dos propuestas distintivas: Talita London y Talita Vintage. Ambos conceptos reflejan una visión refinada del lujo contemporáneo, donde el diseño, la versatilidad y la curaduría especializada se integran de manera coherente.

Talita London es una marca de joyería fundada en Londres, creada desde sus inicios como una firma de diseño contemporáneo. Sus piezas están elaboradas en plata de alta calidad y piedras semipreciosas cuidadosamente seleccionadas, y se distinguen por un trabajo minucioso y una paleta cromática equilibrada que permite integrar distintos colores de forma armónica. El resultado es una colección de joyas versátiles, pensadas para un uso cotidiano sin perder elegancia.

Entre los elementos más representativos de la marca se encuentran sus chokers, considerados best sellers dentro de la colección. Estas piezas destacan por su flexibilidad y funcionalidad, lo que permite llevarlas de manera individual o en combinación, adaptándose tanto a looks casuales como jeans y camiseta como a ocasiones formales, incluyendo eventos sociales y celebraciones. Esta propuesta refleja la filosofía de Talita London: joyas funcionales, bien construidas y coherentes con distintos estilos de vida.