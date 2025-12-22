Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Inmobiliaria

Constructora Vaherra celebra quinto aniversario

Trayectoria

  • El acto estuvo encabezado por su fundador y CEO, Carlos Vargas Herrera, quien expresó que el aniversario no representa únicamente un logro empresarial, sino también la materialización de un sueño familiar.
Carlos Vargas Herrera, Pamela Vargas y Carlos Vargas Brea.

Carlos Vargas Herrera, Pamela Vargas y Carlos Vargas Brea.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

La constructora Vaherra celebró su quinto aniversario de operaciones en el país, consolidándose como una empresa visionaria y comprometida con el desarrollo inmobiliario nacional.

El acto estuvo encabezado por su fundador y CEO, Carlos Vargas Herrera, quien expresó que el aniversario no representa únicamente un logro empresarial, sino también la materialización de un sueño familiar. Recordó cuando siendo apenas un estudiante de Ingeniería Civil decidió presentar su primer proyecto inmobiliario en el Gran Santo Domingo, ‘Vientos del Este’.

Como parte de la celebración, el CEO anunció la fase dos de ‘Vientos del Mar’, un nuevo proyecto en Juan Dolio que refuerza el compromiso de la empresa con el desarrollo de experiencias residenciales modernas.

Freddy Majluta y Christian Wittkop.

Freddy Majluta y Christian Wittkop.Cortesia de los anfitriones.

Adriana de Bisonó y Rafael Bisonó.

Adriana de Bisonó y Rafael Bisonó.Cortesia de los anfitriones.

Chassel Vargas y Marlene Ramos.

Chassel Vargas y Marlene Ramos.Cortesia de los anfitriones.

Ally Dantes y Julio Pimentel.

Ally Dantes y Julio Pimentel.Cortesia de los anfitriones.

Carla Vargas y Lisa Vargas.

Carla Vargas y Lisa Vargas.Cortesia de los anfitriones.

Juana Méndez y Antonella Erazo.

Juana Méndez y Antonella Erazo. .Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados