Constructora Vaherra celebra quinto aniversario

La constructora Vaherra celebró su quinto aniversario de operaciones en el país, consolidándose como una empresa visionaria y comprometida con el desarrollo inmobiliario nacional.

El acto estuvo encabezado por su fundador y CEO, Carlos Vargas Herrera, quien expresó que el aniversario no representa únicamente un logro empresarial, sino también la materialización de un sueño familiar. Recordó cuando siendo apenas un estudiante de Ingeniería Civil decidió presentar su primer proyecto inmobiliario en el Gran Santo Domingo, ‘Vientos del Este’.

Como parte de la celebración, el CEO anunció la fase dos de ‘Vientos del Mar’, un nuevo proyecto en Juan Dolio que refuerza el compromiso de la empresa con el desarrollo de experiencias residenciales modernas.

Freddy Majluta y Christian Wittkop.Cortesia de los anfitriones.

Adriana de Bisonó y Rafael Bisonó.Cortesia de los anfitriones.

Chassel Vargas y Marlene Ramos.Cortesia de los anfitriones.

Ally Dantes y Julio Pimentel.Cortesia de los anfitriones.

Carla Vargas y Lisa Vargas.Cortesia de los anfitriones.