Hodelpa arriba a 35 años con nueva identidad corporativa

Ejecutivos del Hodelpa organizaron un encuentro con clientes y relacionados de la cadena hotelera para celebrar la llegada de su 35 aniversario de servicios en el mercado dominicano.

Durante la velada que tuvo como espacio La Bodega también fue presentada la nueva identidad corporativa ahora como el Hodelpa Hospitality, una evolución estratégica que marca el comienzo de una etapa centrada en la innovación, la experiencia integral del huésped y una visión más amplia de la hospitalidad moderna.

La noche inició con las palabras de Edmundo Aja, fundador de la empresa hotelera y presidente del consejo de directores, quien compartió una reflexión sobre los inicios de la cadena, su expansión y la visión que ha acompañado a Hodelpa durante más de tres décadas.

Discurso

“El legado continúa, la visión evoluciona. Pero hay algo que no cambia: Nuestros valores, nuestro propósito y la manera profundamente humana en la que hemos construido esta empresa”, concluyó Aja.

Ángel Hernández, presidente ejecutivo de Hodelpa Hospitality, presentó la nueva visión estratégica que acompaña esta transformación, destacando el fortalecimiento del portafolio y la expansión sostenible.

"Esta es la expresión más clara de nuestra evolución: una operación respaldada por procesos más ágiles y eficientes, un servicio humano que nos distingue y una visión de futuro que nos impulsa a crecer con firmeza. Avanzamos para consolidarnos como el referente de la hotelería dominicana, operando con estándares internacionales y un compromiso inquebrantable con la excelencia”, dijo Hernández.

Innovación

El momento central de la velada lo constituyó la presentación del nuevo logotipo y la identidad visual renovada de la marca, a cargo de Jessica Aja, vicepresidenta ejecutiva, quien explicó la esencia detrás del complejo hotelero y cómo este cambio representa una evolución natural que refleja la cercanía, la autenticidad y el enfoque humano que caracterizan a la cadena local.

“La mariposa ha sido nuestro lenguaje visual de siempre: transformación, movimiento y autenticidad. Hoy la celebramos con una identidad renovada que realza nuestro compromiso con experiencias memorables y cálidas”, destacó.

