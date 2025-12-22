Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Las Sociales

Temporada

Centro Cultural Perelló celebra la Navidad al ritmo de música

Encuentro 

  • El concierto fue dirigido por el maestro José Antonio Molina y la Orquesta Sinfónica Nacional, donde además, participaron artistas dominicanos.
Carmen Pozo Perelló, Margarita de Mondersert, Manuel Pozo Perelló y Julia Castillo.

Listín DiarioBani, RD.

El Centro Cultural Perelló celebró la llegada de la Navidad con un magistral concierto, junto con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina

El concierto de Navidad 2025, en su duodécima edición, contó con la participación de Maridalia Hernández, Frank Ceara, Xiomara Fortuna y el coro Koribe, quienes durante aproximadamente 80 minutos deleitaron al público reunido en la explanada del centro.

La velada inició al ritmo de temas tradicionales con arreglos sinfónicos como “Overture a Cradle in Bethlehem”, “Noche de paz”, “Más allá” (Navidad), “Joy To The World”, “Jingle Bells”, “Blanca Navidad”, “The Christmas Song” y “Mariposa de amor”.

José Antonio Molina y Noris Perelló.

Manuel Antonio Pozo Jiménez y Jorge Rafael Perelló Fernández.

La actividad estuvo presidido por Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de Industrias Banilejas, SAS (Induban) y miembro del Consejo del Centro Cultural, acompañado por Julia Castillo, directora de la institución cultural.

Castillo, pronunció las palabras de bienvenida, en donde resaltó que la duodécima entrega del concierto de gala sinfónico navideño 2025 constituye una demostración de que la Familia Perelló, tras 15 años de mecenazgo cultural en la región Sur y en todo el país, se siente cada vez más comprometida con la misión de formar parte de un proyecto de nación próspera, culta y humanista en República Dominicana.

Milagros Pimentel y Eduardo Romero Cintrón.

