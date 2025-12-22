Centro Cultural Perelló celebra la Navidad al ritmo de música

El Centro Cultural Perelló celebró la llegada de la Navidad con un magistral concierto, junto con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

El concierto de Navidad 2025, en su duodécima edición, contó con la participación de Maridalia Hernández, Frank Ceara, Xiomara Fortuna y el coro Koribe, quienes durante aproximadamente 80 minutos deleitaron al público reunido en la explanada del centro.

La velada inició al ritmo de temas tradicionales con arreglos sinfónicos como “Overture a Cradle in Bethlehem”, “Noche de paz”, “Más allá” (Navidad), “Joy To The World”, “Jingle Bells”, “Blanca Navidad”, “The Christmas Song” y “Mariposa de amor”.

José Antonio Molina y Noris Perelló.Cortesia de los anfitriones.

Manuel Antonio Pozo Jiménez y Jorge Rafael Perelló Fernández.Cortesia de los anfitriones.

La actividad estuvo presidido por Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de Industrias Banilejas, SAS (Induban) y miembro del Consejo del Centro Cultural, acompañado por Julia Castillo, directora de la institución cultural.

Castillo, pronunció las palabras de bienvenida, en donde resaltó que la duodécima entrega del concierto de gala sinfónico navideño 2025 constituye una demostración de que la Familia Perelló, tras 15 años de mecenazgo cultural en la región Sur y en todo el país, se siente cada vez más comprometida con la misión de formar parte de un proyecto de nación próspera, culta y humanista en República Dominicana.