¡Estamos de fiesta, vamos de “Smoking”!

Son muchas las actividades festivas en estas fechas navideñas. Además de nuestras labores de oficina es frecuente asistir a diferentes eventos ya sea de amigos, familiares o representando la empresa en la que laboramos. Estas actividades son formales por lo que nos indican que debemos llegar a la misma de una manera elegante.

Cuando el Dress Code indica esta formalidad inmediatamente pensamos en el traje negro y la camisa de botones en diseños simples, con una corbata larga según el estilo que llevemos y con el que nos identifiquemos. También podemos usar el smoking, esa formal prenda de vestir que simboliza la elegancia y el estilo en eventos especiales.

Elegir entre un smoking y un traje va mucho más allá de seleccionar la prenda más elegante de tu guardarropa. No existe uno mejor que otro; cada uno responde a un contexto, nivel de formalidad y propósito específico. Entender la diferencia entre estos íconos de la vestimenta masculina es el primer paso para proyectar confianza en nuestro estilo al vestir.

El traje es la prenda fundamental en el vestidor masculino. Su versatilidad es inigualable: desde juntas de negocios y cenas, hasta bodas diurnas y eventos semi-formales. Sus solapas y botones están confeccionados en la misma tela que el resto de la prenda, permitiendo múltiples combinaciones y estilos propios. Puede lucirse con corbata tradicional, un pañuelo de bolsillo elegante y zapatos de piel, adecuándose al horario y ocasión. Un buen traje habla de poder, profesionalismo y estilo personal, adaptándose tanto a la rutina ejecutiva como a reuniones sociales.

El smoking es la máxima expresión de la etiqueta nocturna. Sus detalles en satén o seda (en solapas y franja lateral de los pantalones) marcan ese brillo especial en el estilo de quien lo usa dando una imagen espectacular de elegancia.

Usado en eventos de gala, bodas formales y ocasiones en que se exige absoluta distinción. Es una prenda con historia, desde el siglo XIX, diseñada para quien disfruta la experiencia de vestir con estilo y elegancia. El ‘smoking’, es la prenda más elegante del armario masculino.

Imperecedero, sinónimo de elegancia y reservado para los grandes acontecimientos, es llamado ‘dinner jacket’ como la pieza más sofisticada del armario masculino, desde sus inicios hasta hoy.

“Las modas pasan, pero su estilo es eterno”. Han pasado décadas desde que el diseñador Yves Saint Laurent convirtió esta frase en un mantra del lujo, y a pesar de que la elegancia va más allá de las prendas que nos visten, el smoking es sin duda la manifestación gráfica e inmutable de esta proclama.

El icónico traje de etiqueta es de las pocas piezas de ropa que se han mantenido inalteradas en el tiempo. Desde su nacimiento en el siglo XIX, después de que el príncipe de Gales Eduardo VII, pidiera a sus sastres que le diseñaron un traje elegante para sus grandes cenas privadas, de donde surge: dinner jacket, pasando por su llegada a Estados Unidos gracias a James Potter, quien, aconsejado por Eduardo VII lo lució en el Tuxedo Park Club, cita por la que el esmoquin recibe su nombre en América, hasta el día de hoy.

Reservado para los actos más importantes de la alta sociedad, el esmoquin sigue siendo sinónimo de elegancia, porte y sofisticación en el armario masculino. Está por encima de la moda. Va más allá de las tendencias

Aunque El Smoking es rigurosamente formal, exclusivo para la noche, suele admitirse en su uso en horarios de la mañana o tarde. Un error común es considerar que el smoking es “mejor” de por sí; en realidad, es cuestión de adaptación a lo que requiere la actividad. La diferencia del smoking es que siempre buscará captar miradas, fortaleciendo la personalidad del hombre que lo lleva. El traje, en cambio, permite estilos de bajo perfil y combinaciones para toda ocasión.

El smoking siempre será el protagonista indiscutible de la noche donde la elegancia es clave.: especialmente si la invitación indica “etiqueta” o “black tie”, donde la etiqueta occidental define el protocolo. Bodas formales o galas de noche, ceremonias de premiación, cenas de gala, eventos de recaudación. Si eres el novio, padrino o figura central en un evento nocturno importante. Eventos internacionales (algunos corporativos, diplomáticos o artísticos). Nunca uses el smoking antes de las 18:00 h (6:00 pm), salvo si el evento lo pide explícitamente.

Es recomendable llevarlo ajustado a la silueta, marcará una gran diferencia. Que un sastre realice los arreglos personalizados. Un smoking o traje bien confeccionado y ajustado a tu silueta realza tu porte y proyecta seguridad en tu estilo personal.

Al lucir un smoking adecuadamente debemos tomar en cuenta ciertos detalles: La camisa debe ser blanca con cuello de pajarita (nombre dado al lazo de la camisa) que según la formalidad de la actividad puede ser usada también en colores de elección. El smoking es limitado a negro, azul medianoche o gris oscuro.

En el smoking el uso de una fina y elegante gama de accesorios refuerza el carácter formal y elegante del traje, la pajarita y la fajilla son de carácter obligatorio; al igual que el calzado, exclusivamente zapatos de charol. Ya que el brillo de los zapatos de smoking va acorde al satén, buscando siempre la elegante armonía del conjunto.

El uso discreto y elegante del reloj sin saturar el look. Al igual que la combinación de los demás metales (botones, gemelos) para dar coherencia visual.

El smoking es una pieza atemporal que va más allá de las tendencias”, mujeres de todas las esferas también lo han hecho parte de su guardarropa, logrando con los tiempos creaciones especiales muy femeninas.

Últimamente, los hombres que saben llevarlo se han permitido pequeñas licencias, como el combinarlo con una camisa negra o con corbata en vez de pajarita. Pero lo que debe quedar claro es que la relajación de los códigos de vestimenta que vivimos hoy en día en el prêt-à-porter no afecta al smoking porque es una pieza tan excepcional que se ha quedado tal como se creó.

Un poco más

La actriz Marlene Dietrich despojó al esmoquin de género al lucirlo en la película Morocco (1932) y, tras sentar precedente, Yves Saint Laurent lo llevó al vestidor femenino en su colección de 1966.

Sea para él o para ella, el esmoquin clásico es una pieza de ropa que eleva a quien lo luce. Sin embargo, en el caso del esmoquin lo clásico y tradicional es un acierto asegurado de hombres que dominan el código de esta pieza.