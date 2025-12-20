¡Atención! Gestos inapropiados al momento de brindar

Desde siempre adoptamos gestos y costumbres que, en la cotidianidad no solemos percibir, considerándolos insignificantes. Sin embargo, en el mundo de la etiqueta estos (considerados partes del lenguaje no verbal) comunican mucho sobre la educación que tenemos del hogar.

Cuando realizamos un brindis al degustar una bebida en actividades sociales o familiares por lo regular realizamos ciertos gestos que desde siempre hemos visto y que se han convertido en costumbre. Chocar las copas, levantar el dedo meñique, subir o bajar las copas en señales provocativas, mirarse a los ojos, tomar una mano en especial para realizar el brindis, son muchas de los gestos acostumbrados que venimos viendo desde nuestra temprana formación en la etiqueta desde que éramos niños.

La etiqueta moderna enseña que el comportamiento correcto no consiste en exagerar los gestos, sino en mostrarse natural, discreto y respetuoso.

El origen de levantar el dedo meñique se remonta a “La Edad Media”, donde no se usaban los cubiertos para comer, ya que estos se empezaron a usar en el siglo XVI. Todo era ingerido con las manos. Los dedos meñiques permanecían extendidos para mantenerse limpios, luego de comer se sumergían en especies y se llevaban a la boca para aromatizar el sabor de las comidas.

En la aristocracia francesa e inglesa de los siglos XVII y XVIII, las tazas y copas eran pequeñas, elaboradas en porcelana o cristal, lo que exigía cierta destreza para sostenerlas. Levantar el meñique, se llegó a considerar un acto de formalidad, prevaleciendo en los miembros de la realeza como una forma de marcar la diferencia social y sobresalir de los comunes.

Durante la era victoriana, el gesto se convirtió en sinónimo de “esnobismo”, característico de quienes deseaban aparentar pertenecer a una clase social alta. Siendo una forma artificial, alejada del buen gusto del protocolo auténtico.

Algunas fuentes explican que el meñique extendido era una consecuencia natural del equilibrio de la mano, no un gesto intencionado de distinción. En el tiempo, el ademán asociado a las clases altas fue imitado por quienes deseaban aparentar el refinamiento social inexistente. Lo que actualmente se les suele llamar: “Los nuevos ricos”. La imitación de este gesto pronto cayó en exceso.

Muchos maestros de las buenas costumbres, en sus instrucciones de la correcta etiqueta, el protocolo y el ceremonial, advierten que levantar el meñique era y es un acto pretencioso y contrario a la buena educación, basada en la sencillez y la naturalidad.

Los manuales modernos y contemporáneos de etiqueta y ceremonial coinciden en que este gesto debe evitarse. Se recomienda mantener los dedos relajados al sostener una taza o copa, formando una curva natural sin separar el meñique.

Este protocolo defiende la armonía y la sobriedad de los movimientos, en coherencia con el principio de que la elegancia auténtica es discreta. “El buen gusto nunca busca llamar la atención; simplemente se deja sentir naturalmente”.

Como enseñan los grandes maestros de la etiqueta, la buena educación no se demuestra en gestos forzados, sino en la autenticidad de las buenas maneras. El protocolo contemporáneo defiende la armonía y la sobriedad de los movimientos.

En conclusión, es inadecuado levantar el dedo meñique al beber o brindar, no es un signo de refinamiento, sino una práctica que contradice los principios de la etiqueta y el protocolo contemporáneo, considerado en muchas sociedades como gesto ordinario y vulgar; el cual debe evitarse.