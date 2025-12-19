Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Grupo Humano entrega de juguetes a fundaciones aliadas

Compromiso Social

Mónika Despradel recibe la donación de la Fundación Nido para Ángeles.

Mónika Despradel recibe la donación de la Fundación Nido para Ángeles.

A través de su programa de Responsabilidad Social Humano de Corazón, Grupo Humano realizó su tradicional entrega de juguetes, a sus fundaciones aliadas, en el marco de la celebración de la Navidad.

Con una representación de su Voluntariado Corporativo conformado por más de 200 voluntarios, y los personajes representativos de la temporada, llevaron amor, esperanza y solidaridad a las fundaciones: Aprendiendo a Vivir, Heart Care Dominicana, Nido para Ángeles, Fundación St. Jude, World Vision y también a sus aliadas en Santiago: Amigos por el Síndrome de Down y Luz y Esperanza por el Autismo.

Durante el recorrido se hizo entrega, además, de la donación correspondiente a lo recaudado con la colección de joyas anual Madres Solidarias, y que en este 2025 ascendió a 2.1 millones de pesos, que fueron distribuidos de manera equitativa entre las fundaciones aliadas.

En palabras de las representantes y quienes recibieron el aporte, este gesto de Humano de Corazón cada año, impulsa significativamente la gestión que realizan y ayuda a materializar iniciativas y proyectos de alto impacto dentro de cada fundación para ayudar a cientos de niños y sus familias en condiciones de vulnerabilidad.

Fabiola de Valdez recibe donación.

Fabiola de Valdez recibe donación.

Fundaciones beneficiadas" Aprendiendo a Vivir, Heart Care Dominicana, Nido para Ángeles, Fundación St. Jude, World Vision y también a sus aliadas en Santiago: Amigos por el Síndrome de Down y Luz y Esperanza por el Autismo.

Representantes de las fundaciones beneficiadas

