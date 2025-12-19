Empresa constructora celebra 20 años de servicios con nuevo proyecto

Colón & Genao Ingenieros Asociados, celebró su vigésimo aniversario, reafirmando su compromiso como una de las empresas constructoras de la región Norte, gracias a su compromiso con la calidad, innovación y satisfacción del cliente.

Landy Colon gerente general de la compañía, destacó la misión de la firma dedicada a satisfacer las necesidades de sus clientes con obras civiles que excedan las expectativas de diseño, calidad constructiva y seguridad de inversión.

¨Nos honra celebrar estos 20 años junto a quienes han sido parte esencial de nuestra historia. Cada rostro representa un bloque en la construcción de este sueño que sigue creciendo. Seguiremos trabajando con la misma pasión, compromiso y ética que nos distingue desde el primer día¨, expresó Elvirelista socia y sub gerente general de la empresa.

Civa & Lúa, en La Esmeralda

Durante la celebración, Landy Colón, socio y gerente general de la empresa, presentó el moderno residencial Civa & Lúa, ubicado en el sector La Esmeralda, el cual redefine el concepto de confort y funcionalidad.

Adolfo Hernández, Alberto Santana y Elías Wheber.Cortesia de los anfitriones.

Ricardo Valentín e Yvelisse Hahn.Cortesia de los anfitriones.